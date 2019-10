Žďár nad Sázavou - Nejvyšší vedení Českomoravské komory odborových svazů včele s jeho předsedou Josefem Středulou navštívilo žďárskou strojírenskou firmu Žďas. Odboráři se setkali s ředitelem společnosti Pavlem Cesnekem a měli také příležitost prohlédnout si jednotlivé výrobní provozy společnosti.

Odboráři měli možnost prohlédnout si jednotlivé výrobní provozy společnosti. | Foto: archiv Žďasu

„Jsem velice rád za možnost prezentovat vedení odborů aktuální situaci v naší společnosti a plány do budoucna. V uplynulých dvou letech jsme s podporou akcionáře investovali 450 milionů korun do modernizace vybavení společnosti Žďas a rozšíření produktového portfolia, přičemž další investice se připravují. To nám umožňuje uspět nejenom na domácím, ale hlavně na zahraničních trzích. V letošním roce je pak plánovaný objem dalších investic přes 200 milionů korun,“ uvedl Pavel Cesnek.