Jihlavsko - Jihlavský výrobce automobilových světel, Automotive Lighting, opět nabírá zaměstnance. Díky navýšení výroby a náběhu nových projektů má během září nastoupit okolo sta nových lidí.

Jednatel jihlavské strojírenské společnosti Automotive Lighting Petr Novotný označuje současný stav za mírné oživení. | Foto: DENÍK/Michaela Hasíková

„Část z nich budou naši bývalí zaměstnanci, s nimiž jsme se museli rozloučit, když došlo k poklesu zaměstnanosti. Teď jsme jim nabídli možnost vrátit se,“ přiblížil jednatel společnosti Petr Novotný.

Do sériové výroby momentálně nabíhají tři nové produkty: světla pro Škodu Yetti, VW Transporter a nový Hyundai. V době nejvyšší konjunktury vyráběl Automotive Lighting okolo 4,3 milionu kusů ročně a zaměstnával okolo 1 800 lidí. Loni ovšem společnost zaznamenala pokles o necelý půlmilion kusů a od léta se postupně rozloučila s 600 pracovníky.

Současný stav vedení firmy označuje jako mírné oživení s tím, že neví, jak dlouho potrvá. „Zlomové pro nás budou první tři měsíce příštího roku. Tam může dojít k dalšímu poklesu. Myslím si však, že nebude mít dlouhého trvání, protože na jaře nás čeká další náběh nových projektů,“ odhaduje Novotný.

Společnost neplánuje přijímat lidi pouze do výroby. Zároveň totiž rozšiřuje svoje vývojové aktivity. Současný tým více než padesáti odborníků by do konce roku mělo posílit dalších sedm specialistů v oblasti elektroniky. Během osmnácti měsíců by se počet vývojářů měl vyšplhat na konečné číslo devadesát.

Automotive Lighting je jedním z mála producentů v automobilovém průmyslu, který začíná nabírat nové lidi. Například největší zaměstnavatel v regionu, Bosch Diesel, který vyrábí komponenty pro dieselové motory, by měl až do konce března příštího roku stále pokračovat ve čtyřdenním pracovním týdnu. Podobná situace panuje i v jihlavském Motorpalu.