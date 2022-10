Vstup na trh. Intel začal prodávat nové grafické karty Arc A770 a Arc A750

Ohlášené grafické karty konečně nastoupily na trh. A to 12. října, tedy ten samý den, co se do prodeje dostala také momentálně nejvýkonnější grafika současnosti RTX 4090 od společnosti NVIDIA. Také Intel započal prodej svými nejlepšími modely Arc A770 a A750, následovat ale budou také nižší řady A5 a A3. Jejich cenovka je příznivá, výkonnostně má ale Intel ještě hodně co dohánět. Jestli si vůbec najdou své zákazníky, tak jejich cílovkou nebudou nároční „pařani,“ přestože se společnost tak tváří, ale spíše odpočinkoví hráči zvyklí na kompromisy.

Intel započala prodej svými nejlepšími modely Arc A770 a A750, následovat ale budou také nižší řady A5 a A3 | Foto: se svolením společnosti Intel