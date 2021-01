Premiérový zápas nového roku jim vyšel. V dohrávce pátého extraligového kola totiž házenkáři Nového Veselí remizovali na hřišti KP Brno 20:20. Rozhodnutí trenéra Petera Kostky, který se svými ovečkami přes pauzu na přelomu roku tvrdě trénoval, tak hned napoprvé ukázalo, že by mohlo nést ovoce. „Od začátku ledna jsme zvýšili nejen počet tréninků, ale také jejich intenzitu,“ potvrdil kouč Nového Veselí.

Poslední zápasy loňského roku hráčům Sokola vůbec nevyšly. Herně to od nich sice nebylo zlé, jenže chvilkové výpadky znamenaly, že čtyřikrát v řadě vyšli bodově naprázdno. Nebylo proto divu, že v tabulce naší nejvyšší soutěže se propadli až na poslední místo.

I proto se před sobotním duelem řešilo, zda mohla skoro třítýdenní přestávka celku z Vysočiny nějak pomoci. Především po psychické stránce. „Samotná přestávka asi ne, byť je pravdou, že hlavně v posledním předvánočním utkání jsme působili hodně odevzdaně,“ všiml si tehdy Kostka.

Ve svých myšlenkách dále pokračoval. „Šlo spíše o to, abychom pořádně potrénovali. Hlavně co se fyzické kondice týká, protože my nemůžeme hrát pomalou házenou.“

A svá slova také dodržel. „Od začátku ledna jsme zvýšili nejen počet tréninků, ale také jejich intenzitu, tu především. Stanovili jsme si také jednoznačný cíl – snížit v utkáních počet inkasovaných branek,“ nastínil.

Hned také dodal důvod této priority. „Dnes totiž ještě nejsme v takovém stavu, abychom naše soupeře hravě přestříleli třiceti vstřelenými góly.“

Na půdě Brna slavily tyto změny první úspěch. Navíc v prestižním souboji proti celku, jehož od léta trénuje Pavel Hladík, dlouholetá ikona právě Nového Veselí.

Kostka ovšem zůstává nohama pevně na zemi. „Zisk bodu mě samozřejmě těší, ale jak se říká, jedna vlaštovka jaro nedělá. Tvrdá práce pro nás teprve začala,“ zdůraznil.

Současně také sedmatřicetiletý slovenský kormidelník sdělil, na čem musí jeho svěřenci dál intenzivně pracovat. „Je třeba se vyhnout herním výpadkům v zápasech, napadat v útočné fázi správné prostory a zvýšit počet hráčů v rotaci,“ popisoval.

Co jej však muselo těšit, byla dobrá práce v obraně. „Kluci pochopili, a hlavně uvěřili, že v obranné fázi nemůžeme šetřit krokem. To znamená nebát se a hrát více proaktivně,“ dodal Kostka.