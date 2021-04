První překážku zvládli, v sobotu by na ni chtěli navázat ziskem dalších dvou bodů. V sobotu, hodinu před polednem, vyběhnou extraligoví házenkáři Nového Veselí k utkání druhého kola play-out, vzájemnému měření sil čtyř nejhorších celků základní části, na hřišti brněnských Maloměřic.

V úvodním kole zvítězili hráči Sokola v Hranicích 30:26 a potvrdili své ambice, které pro závěrečnou část sezony mají. „Prvotním cílem pro nás bylo samozřejmě neskončit poslední. Pokud bychom pominuli dosažené body klubů v základní části, chceme být v play-out nejlepší, to je pro nás další motivace,“ potvrdil gólman Nového Veselí Michal Studený.

Po rozhodnutí exekutivy Českého svazu házené z minulého týdne už ani jinou mít nemohou. Svaz totiž zrušil všechny amatérské a mládežnické soutěže, z extraligy tím pádem letos žádný tým nespadne. „Chceme se nyní dobře naladit na další soutěžní ročník,“ potvrdil Studený.

Další příležitost bude mít se svými spoluhráči v sobotu v Brně. „Ono se to nezdá, zvlášť při pohledu na postavení Maloměřic v tabulce, ale pokaždé jsou to pro nás těžké zápasy,“ sdělil.

Navíc bude klub z Vysočiny v roli favorita, což mu úplně nesedí. „To je pravda. Nejde o novou věc, dlouhodobě nám role favorita utkání vůbec nesedí, neumíme ji zvládat. Nám spíše sedí, pokud hrajeme proti klubům, jako jsou Dukla, Plzeň či Karviná. Proti nim nemáme co ztratit, hrajeme tudíž mnohem uvolněněji,“ všiml si.

Právě nyní by byla ideální příležitost tuto nepříznivou skutečnost změnit. „Už je nejvyšší čas. V Maloměřicích to pro nás bude více psychický úkol než ten herní. Myslím si ale, že máme lepší tým. Věřím proto, že utkání zvládneme a připíšeme si do tabulky další dva body,“ vyslovil své přání gólman Studený.

Program 2. kola play-out (sobota 10. dubna):

Maloměřice – NOVÉ VESELÍ (11.00)

KP Brno – Hranice (17.00)



TABULKA PLAY-OUT

1. KP Brno 1 1 0 0 30:24 21

2. Hranice 1 0 0 1 26:30 15

3. N. VESELÍ 1 1 0 0 30:26 10

4. Maloměřice 1 0 0 1 24:30 6