V necelých třiadvaceti letech se před pár týdny rozhodla dosavadní jednička extraligových házenkářů Nového Veselí mezi třemi tyčemi v mužstvu skončit.

S aktivní házenou ovšem Michal Studený úplně nekončí, v nové sezoně by měl nastupovat za druholigovou rezervu. „Teď už budu hrát vyloženě pro zábavu. Jak říkají chlapi u fotbalu, jen za pivo a párek,“ vysvětloval Studený.

Nejvíce se nastávající otec těšil na to, že mu odpadnou stres a tlaky, které jsou se sportem na nejvyšší úrovni spojené. „Když nebudu moci nastoupit, nic se nestane. Odpadne mi velká zodpovědnost, házená pro mě nyní bude vyloženě oddechovou záležitostí,“ lebedil si.

Na novou roli se proto hodně těší. „Na druhou stranu mě totiž baví hrát s mladými. Můžu jim předat spoustu zkušeností, které jsem za pár sezon působení v extralize nasbíral. Docela se na to těším,“ přiznal.

V klubu by ovšem mohl působit ještě v jiné roli. „Přislíbil jsem Robovi Bártovi, což je v Novém Veselí trenér brankářů, že mu vypomůžu. Jde o něco podobného jako hraní v béčku, člověk může mladým předat spoustu cenných rad,“ popisoval.

O funkcionářské roli nepřemýšlel? „Přiznám se, že mě nic podobného nenapadlo. Navíc si myslím, že na takový typ práce ani nemám povahu. Spíše mě láká pomáhat s mladými talenty, ale samozřejmě vše bude v první řadě otázkou volného času,“ zdůraznil důležitý předpoklad.

Jedna věc ovšem Studeného stále mrzí. Kvůli na jaře přetrvávajícím restrikcím se nemohl v novoveselské ZDT Aréně rozloučit s věrnými diváky. „Je škoda, že u těch posledních zápasů nemohli být přítomní i naši skvělí fanoušci. Na druhou stranu jsem rád, to pro mě bylo zásadní, že jsem se mohl rozloučit se všemi kluky v mančaftu,“ sdělil.

A na jaký okamžik z pěti let působení v extralize bude nejvíce vzpomínat. „Asi na domácí semifinále českého poháru proti Plzni. V prosinci 2019 jsme velkého favorita ve skvělé atmosféře dokázali udolat a postoupit do finále proti Dukle. Na to si člověk vzpomene na první dobrou,“ usmíval se.

Skvělých zážitků ovšem bylo více. „Také zápasy v evropských pohárech byly super. Ale přiznám se, že takhle jsem nikdy příliš nepřemýšlel. Házenou jsem bral vždycky tak, že jde v první řadě o kamarády a partu, to mě na ní nejvíce bavilo. Ale že bych přemýšlel nad nějakými úspěchy, dokonce osobními, takto jsem to ve své hlavě nikdy postavené neměl,“ dodal Studený.