Jen sedm vteřin od výhry byli ve středečním utkání proti KP Brno házenkáři Nového Veselí.

O tři branky vedli necelé dvě minuty před závěrečnou sirénou hráči Nového Veselí (v červeném dresu) v souboji s KP Brno. Přesto nakonec brali jen bod. | Foto: Deník / Attila Racek

Už to vypadalo, že se po pěti měsících opět dočkají extraligové výhry. Nabídnutou příležitost ovšem házenkáři Nového Veselí nevyužili a ve středečním večeru na domácí půdě jen remizovali s KP Brno 25:25. „Je to pro nás další poučení. Nesmíme dát soupeři možnost vrátit se do utkání,“ kabonil se kouč Peter Kostka.