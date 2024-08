Bylo to jako blesk z čistého nebe. Ve středu ráno Mezinárodní lyžařská federace na svém webu uvedla, že se Svaz lyžařů České republiky (SLČR) vzdal z ekonomických důvodů pořadatelství závodů Světového poháru v Novém Městě na Moravě, které se měly uskutečnit na přelomu ledna a února 2025.

Pro předsedu Sportovního klubu Nové Město na Moravě, který se měl ve Vysočina Areně spolupodílet na organizaci celého podniku, to ale velké překvapení nebylo. „Na náš vkus kolem toho bylo až moc klidu. Dobře přitom vím, co taková akce obnáší,“ exkluzivně sdělil Deníku Jiří Hamza, který je také prezidentem Českého svazu biatlonu a v současné době je na jednáních v Estonsku.

Současně ale dodal, že v tomto směru má novoměstský SK svázané ruce. „My jsme byli připravení pomoci, ale nositelem garancí a zodpovědnosti je český svaz lyžařů, do toho my jim nemůžeme zasahovat. Jejich rozhodnutí jsme mohli pouze akceptovat,“ vysvětloval Hamza.

Ten ale nechtěl důvody rozhodnutí SLČR příliš rozebírat. „Nechci se do toho vůbec pouštět, ani mi to nepřísluší. Mohu jen zopakovat, že máme ve Vysočina Areně zkušený tým organizátorů, který, pokud by ještě třeba došlo k přehodnocení středečního rozhodnutí, byl připraven se podílet na uskutečnění závodů Světového poháru,“ potvrdil.

A ještě doplnil. „Vysočina Arena prošla rozsáhlou rekonstrukcí právě kvůli tomu, aby se v ní podobné akce mohly uskutečnit. Proto mě samozřejmě nesmírně mrzí, pokud dojde k jejímu zrušení,“ zdůraznil Hamza.

V Novém Městě je sice k dispozici moderní areál, lyžařský svaz však neobdržel garanci státní podpory závodu, a tak od pořadatelství ustoupil. „I přes několikaměsíční úsilí se doposud nepodařilo zajistit financování. A bez garantované podpory ze strany státu je v českých poměrech pořádání takto velké a prestižní mezinárodní akce nereálné, nebo nese přílišná rizika, která v zájmu fungování svazu a všech jeho disciplín nemůžeme podstoupit,“ uvedl ve středu generální sekretář SLČR Jan Šindelář.