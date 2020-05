Vypadalo to tehdy na kariéru jako zvon. Po pouhé půlsezoně působení v naší nejvyšší soutěži přestupoval v únoru roku 2017 házenkář Daniel Zourek z Nového Veselí do německého druholigového celku HC Rostock. Realita byla ovšem tvrdá. „Poznal jsem tehdy, že není všechno zlato, co se třpytí,“ upřímně přiznal v rozhovoru pro web české extraligy rodák z Újezdu u Brna.

Takto bojoval Daniel Zourek (v modrém dresu) v extraligových bitvách v dresu Nového Veselí. | Foto: archiv Deníku

V dresu novoveselského Sokola vtrhla v roce 2016 tehdy dvacetiletá levá do extraligy jako velká voda. Díky výborným výkonům také po pouhém půlroce zamířil do druhé nejvyšší soutěže našich západních sousedů. „Zpětně beru moje první zahraniční angažmá jako obrovskou životní školu. Poznal jsem, že není všechno zlato, co se třpytí. Vlastně nic tehdy nevyšlo podle mých představ. Od trenéra, přes tým, až po poslední dvě výplaty, které jsem do dneška neviděl. Ale i špatná zkušenost je zkušenost,“ sdělil Zourek.