V minulosti nabízeli v Rebornu i tréninky pro „zájemce z ulice“, nyní se již klub plně „profesionalizoval“. „V současnosti provozujeme už jenom soutěžní kickbox,“ potvrzuje Bílek. „Dříve jsme nabízeli i zmíněné komerční akce, kdy si mohli zájemci přijít zatrénovat. Ale to je již minulost. Není na to čas ani kapacita. Počet závodníků se nám totiž stále navyšuje.“

To je pochopitelně pro sportovní klub velmi potěšující zpráva. Začátky totiž byly těžké. „Rozdávali jsme letáky s nabídkou, rozjel jsem projekt Trénink místo tělocviku, kterým jsme se snažili oslovit základní školy, aby nám daly možnost trávit nějaký čas s dětmi,“ ohlíží se do minulosti hlavní trenér klubu. „Dneska všechno frčí přes sociální sítě a dostali jsme se po těch jedenácti letech činnosti do stavu, že se nám zájemci ozývají sami. Máme kompletní škálu věkových skupin. Začínáme přípravkou pro děti od čtyř let, přes žáky a juniory k dospělým a veteránům. I když jediným veteránem jsem v klubu zatím sám,“ culí se Bílek.

Kickbox Klub Reborn eviduje ve svých řadách v současnosti sto padesát dětí všech věkových kategorií. „Samostatnou skupinou jsou závodníci, kterých je zhruba čtyřicet,“ vypočítává Bílek.

Oddíl samozřejmě těží z faktu, že bojové sporty jsou v současnosti všeobecně hodně atraktivní. „Ohromný narůst zájmu jsme zaznamenali, když se v Česku provařilo MMA. Každý bojový sport byl najednou populární, protože MMA je složené ze všech dohromady. Určitě je to módní trend. Podle mého se však jen vracíme do let třeba mého mládí, kdy rodiče a děti hledali pořádný trénink, atraktivní kroužek, a zároveň důraz na disciplínu,“ vysvětluje si zájem o sport, který hodně bolí, Josef Bílek.

Odměnou za všechnu organizační i sportovní dřinu jsou pak soutěžní úspěchy jeho svěřenců. „Pro náš klub byl letošní šampionát ve Slovinsku třetím mistrovstvím světa, kterého jsme se zúčastnili. Poprvé jsme přivezli jednu zlatou, na druhém v Itálii 2019 jsme jich získali dokonce sedm, letos jsme vybojovali zlata čtyři,“ vypočítává Bílek. „Tradičně se nám daří i na mistrovství republiky. Tam jsme v součtu výsledků ve všech kategoriích v konkurenci čtyřiceti klubů byli první,“ dodává hrdě.

A jaké mají jihlavští kickboxeři plány do budoucna? „Cílem je vždy uspět na nejbližším turnaji,“ pousmál se Bílek. „V sobotu (8. října - pozn. aut.) je například velký turnaj v Praze. Tam bychom chtěli počtvrté obhájit svoje prvenství mezi kluby. Dlouhodobě je určitě naší metou udržet členskou základu, kterou máme, a ještě ji rozšiřovat. Budeme se snažit i udržet a navýšit počet našich členů v reprezentaci. Pokud se nám toto povede, budou naše cíle a smysl práce naplněny.“

Ve fotogalerii se můžete podívat na ukázky z tréninku závodníků klubu.