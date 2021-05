Už krátce po polovině června se totiž znovu sejdou. „To zahájíme čtyřtýdenní individuální kondiční blok. V jeho prvním týdnu ovšem podnikneme krátký tréninkový kemp v Novém Veselí. Jeho součástí budou, vedle nezbytného teambuildingu, při němž si třeba společně opečeme buřty, různé přednášky o životosprávě,“ usmíval se trenér Sokola Peter Kostka.

Další tři týdny pak budou hráči plnit individuální plány. „Oficiální letní příprava začíná osmnáctého července. V polovině srpna chceme uspořádat memoriál Josefa Smékala, oslovené máme také zahraniční týmy, snad nám jej situace okolo covidu dovolí uspořádat. V plánu máme po roce rovněž kemp ve Slovinsku,“ nastínil.

V kádru dojde k některým změnám. Už ohlášený byl návrat gólmana Víta Schamse, „Michal Studený se stane v dohledné době otcem, proto přerušuje extraligovou kariéru,“ sdělil.

Věří však, že brankářská jednička z posledních dvou sezon bude případně k dispozici. „Michal bude chytávat za béčko a s námi absolvuje jeden či dva tréninky týdně. Máme spolu dohodu, že v případě potřeby pomůže.“

Velkou ztrátou bude ovšem odchod jedné z klíčových opor týmu. Střední spojka Martin Kocich je na odchodu do KP Brno. „Brno má ambici hrát v první trojce extraligy, navíc to Martin bude mít blíže do domovského Frýdku-Místku. Je mi to líto, ale odchází ve výborném vztahu v kolektivu i ke klubu,“ konstatoval.

Na odchodu je také Marek Korbel, naopak Jakub Flajsar by měl pokračovat v hostování z Karviné. „Do týmu přijde ještě jeden zkušený hráč na pozici spojky,“ prozradil Kostka.