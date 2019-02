Inzell - Rychlobruslařka Martina Sáblíková na mistrovství světa v Inzellu opět potvrdila svou excelentní výkonnost.

Martina Sáblíková v akci. | Foto: ČTK/DPA/Anke Waelischmiller

Po zdravotních problémech v minulé sezoně, v níž přesto dokázala získat na olympijských hrách stříbrnou medaili, si dojela na mistrovství světa opět pro zlato. Již osmnácté v kariéře, v novém rekordu dráhy a nejlepším čase sezony ovládla závod na 3000 metrů.

"Ráda bych našla nějaká správná slova, co k závodu říct, ale jde to hrozně těžko. Když jsem viděla, že za časem je jednička, tak jsem tomu nechtěla uvěřit. Jak moc jsem si to užívala a jak moc velkou radost mám, teď ani nejde popsat," řekla po závodě staronová šampionka, jež byla na předchozím šampionátu v Koreji v roce 2017 na 3000 metrů druhá.

V Inzellu porazila trojnásobná olympijská šampionka druhou Nizozemku Antoinette de Jongovou o půl sekundy, třetí Natalja Voroninová z Ruska měla už více než sekundový odstup.

Sáblíková sbírá zlaté medaile na světových šampionátech nepřetržitě již od roku 2007 a dnes vybojovala čtrnáctý titul z MS na jednotlivých tratích. Po zdravotních problémech v uplynulých měsících přitom nevěřila, že na nejvyšší stupínek vystoupí.

"Kam tuhle medaili řadím? Po všech problémech v minulých letech hodně vysoko. Nevím kam až vlastně. Nevěřila jsem, že ještě takový pocit zažiju. Po projetí cílem to byl opravdu neuvěřitelný pocit radosti. Musím poděkovat Petrovi, protože jsem nevěřila, že ještě taková forma může přijít," ocenila kouče Petra Nováka.

Jako satisfakci však vítězství nebrala. "Na olympiádě jsem měla určité problémy, ale brala jsem stříbro. A trojka, na které jsem byla čtvrtá, je už zapomenutá. Beru to jako nový start. Mám na krku placku a je mi všechno jedno," usmívala se Sáblíková, která startovala v poslední rozjížďce a hned po projetí cílem mohla začít slavit. "Užila jsem si to neuvěřitelným způsobem. To bude zase dlouhá noc…," řekla rodačka z Nového Města na Moravě, která má vždy po vypjatých závodech problém usnout.

Radost na ní byla patrná i několik desítek minut po závodu. "Hned po jeho skončení se mi chtělo brečet. Já měla fakt neuvěřitelný emoce, protože to bylo opravdu bezvadný. Něco podobného jsem zažila naposledy možná na olympiádě v Soči," uvedla Sáblíková, která se vrátila na trůn pro světovou šampionku na trati 3000 metrů po třech letech. "Je to fakt neuvěřitelné. Nechci říct, že trojka je těžší než pětka, ale jsem hrozně ráda, že mám placku na krku, protože mám splněno," dodala Sáblíková.

Jednatřicetiletá česká rychlobruslařka se v Inzellu představí ještě v sobotu, kdy bude usilovat o jubilejní desátý titul v řadě na 5000 metrů.