Nepříjemná zpráva. Po večerním jednání zástupců mezinárodní lyžařské federace FIS, Svazu lyžařů ČR a organizačního výboru Zlaté lyže bylo rozhodnuto o neuskutečnění závodů Světového poháru v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě v plánovaném termínu 20. až 21. února. Organizátoři jednají se SLČR o přeložení termínu na polovinu března.

Ohlédnutí za loňským ročníkem. Stíhací závod mužů na 15 km klasicky v rámci Světového poháru v běhu na lyžích. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Důvodem zrušení je blížící se mistrovství světa v německém Oberstdorfu (22. 2. -7. 3. 2021). „Určujícím faktorem pro toto nelehké rozhodnutí byla skutečnost, že by po překročení česko-německé hranice museli všichni účastníci SP v Novém Městě na Moravě nastoupit do desetidenní karantény na německém území,“ vysvětluje šéf organizačního výboru Jan Skřička. „Logickým důsledkem tohoto opatření by následně bylo odřeknutí účasti na závodech v Novém Městě ze strany jednotlivých týmů, pro které je jednoznačnou prioritou start na MS,“ dodal Skřička.