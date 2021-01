Slavný lyžařský podnik v Novém Městě na Moravě se stal v roce 1981 součástí závodů Světového poháru.

Jedna z momentech posledního ročníku Zlaté lyže v Novém Městě na Moravě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Poprvé se jel v roce 1934, dlouhé roky patřil jeho start i cíl do samotného srdce města na Vysočině. Spoustu let se navíc jednalo o závod sdružený. A rovných čtyřicet let se jej účastní nejlepší lyžaři světa. Na tom všem je dobře patrné, kolika změnami Zlatá lyže v Novém Městě na Moravě za bezmála devadesát let prošla.