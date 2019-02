Žďár nad Sázavou – Vyhecovaná derby se blíží. BK Žďár nad Sázavou zítra vyzve jihlavský klub BC Vysočina a v neděli TJ Třebíč. S Jihlavou byli domácí dvakrát úspěšní už loni, Třebíč potkali naposledy před pěti lety, a tak bude utkání částečnou neznámou.

Ilustrační foto | Foto: Robin Novák

„Je to dlouho, co jsme s nimi hráli. Očekávám, že předvedou agresivní a běhavý basket, který nám moc nesedí,“ říká třebíčský kormidelník Vladimír Smital.

Zápas podzimu

Pikantní derby víkend zítra odstartuje utkáním Žďár – Jihlava. Diváci si přijdou na souboj domácího Jana Zezuly se svým bratrem Tomášem Vavřínkem.„Doufám, že po loňském nezdaru vyhrajeme,“ hlásí o šest let mladší Tomáš.

Nic jiného než vítězství si nepřeje ani exjihlavský trenér Petr Šilhart, který ještě loni musel od Žďáru přijmout dvě porážky. Nyní se chce jako asistent domácího trenéra Jaroslava Sedláka na „svou“ Jihlavu vytáhnout: „Porazit Jihlavu pro mě momentálně znamená mnohem víc, než když jsem chtěl loni vyhrát nad Žďárem.“

Třebíč trápí marodka

V nedělním dopoledni si Třebíč odbude první derby letošního roku. S krajským rivalem se utká poprvé od sezony 2006/07, kdy ještě žďárský tým brázdil vody moravského „céčka“. A vzpomínky to pro TJ nejsou zrovna ideální. Žďár nejdříve po výsledku 56:89 vykradl svého soka a v domácí odvetě potupil Třebíč rozdílem dvaačtyřiceti bodů 107:65.

Žďárský kormidelník Jaroslav Sedlák by byl za podobně vysoké vítězství pochopitelně rád.„To víte, že bych ho bral, ale už si ani nevzpomínám, že jsme tenkrát vyhráli o tolik,“ říká kouč, jenž před pěti lety působil na žďárské lavičce ještě v pozici asistenta trenéra. Vzápětí ale dodává: „Klíčoví hráči zůstali v obou týmech stejní, ale třeba polovina našeho mužstva si proti Třebíči nikdy nezahrála.“

Loňský finalista play off by měl být jasným favoritem. Z posledních sedmnácti domácích zápasů totiž prohrál jen ten rozhodující o postup do I. ligy. Jinak jsou Sedlákovi hráči v hale na Bouchalkách stoprocentní. „Znovu chceme do play off, a doma proto při vyrovnanosti ligy nesmíme prohrávat,“ je si vědom kouč důležitosti každé výhry. Po rozpačitém vstupu do sezony se jeho celek rozjel a i s pohárovým postupem přes prvoligový Prostějov B zdobí BK pět výher v řadě. „Třebíč ale není radno podceňovat. Ven sice nejezdí zcela kompletní, ale mají ve svém středu velmi zkušené hráče, jako je například Pavel Jančář a právě na něj si budeme muset dát velký pozor,“ upozorňuje Jaroslav Sedlák, který by měl mít k dispozici všechny hráče.

S rolí outsidera jsou v Třebíči smíření. „Především záleží, s kým tam pojedeme. U spousty hráčů se zranění nelepší a nevím, jestli ještě někdo nebude chybět buď z pracovních, či studijních důvodů. Jasno bude až na předzápasovém tréninku. Tam uvidím, kdo se mi omluví,“ vysvětluje třebíčský trenér Vladimír Smital.

Marodka jeho týmu je s ohledem na úzký kádr početná. „Stále nám chybí Laďa Jančář, dlouhodobě jsou mimo hru David Vérosta a Jan Milota. Nemůžu počítat s dorostencem Davidem Janků, který odehrál několik dobrých zápasů, ale bohužel se před třemi týdny zranil a také není jistý podkošový hráč Zdeněk Vyskočil,“ vyjmenoval třebíčský kouč, který bude z pracovních důvodů pravděpodobně postrádat i obávaného střelce Pavla Jančáře.

Pro Smitala bude soupeř z Vysočiny neznámou. „Je to dlouho, co jsme s nimi hráli. Od té doby se žďárský kádr zřejmě změnil, ale trenéři jsou pořád stejní. Takže předpokládám, že jejich styl se měnit nebude. Očekávám, že budou hrát agresivní a běhavý basket, který nám moc nesedí,“ uvedl na adresu soupeře třebíčský lodivod a dodal: „Bude to vyhecovaný zápas, oni hrají doma a určitě budou chtít vyhrát.“