Pouze čtyři utkání stihli v letošní divizní sezoně odehrát florbalisté Hipposu Žďár. Pak i je zasáhla vládní nařízení. „Je to i pro nás velký problém,“ přiznal hrající trenér Hrochů Filip Dvořák.

Situaci ovšem bere s nadhledem. „Nic s tím neděláme. Hráčům jsem dal pokyny, aby se sami udržovali alespoň dvakrát týdně. Zda půjdou na kolo, nebo si zaběhat, to už nechám na nich,“ sdělil.

Oproti ostatním celkům ve čtvrté nejvyšší soutěži začala hráčům Hipposu vynucená přestávka o týden dříve. „Kvůli covidové nákaze v týmu béčka Třebíče jsme s nimi neodehráli poslední duel, který se ještě mohl sehrát,“ popisoval.

Své nepříjemné zkušenosti s nákazou ovšem měla už také kabina Hrochů. „Covid-19 ovlivňoval průběh soutěží od prvního kola, je to velký problém. Sami jsme měli tři hráči v karanténě,“ přiznal.

Se vstupem do sezony ovšem mohl být hrající trenér Hrochů spokojený. Ze čtyř utkání a možných dvanácti bodů jich se svými spoluhráči a svěřenci v jednom uhráli devět. „Zatím je to od nás určitě dobré. To, že jsme v tabulce třetí, mě nyní tolik až tak nezajímá. My chceme být do třetího místa na konci ročníku, teď to není důležité,“ zdůraznil.

Oproti předchozí sezoně je tak start do sezony v podání Hipposu jako den a noc. „Loni jsme, po sestupu z Národní ligy, zkraje sezony body hodně ztráceli. Byť jsme se pak výrazně zvedli, bodovou ztrátu už se nám dohnat nepodařilo. Postup do play-off, které se ale nakonec stejně nehrálo, nám proto unikl,“ zavzpomínal.

A jaké jsou příčiny letošního lepšího začátku? „Asi se sešlo více faktorů. Předně pro nás byla loni divize novou soutěží, chvíli nám trvalo, než jsme si na ni zvykli. Za další jsem před rokem dal větší prostor mladým hráčům, což se ovšem příliš neosvědčilo. Nyní se sestava ustálila, už v ní tolik nezkouším,“ komentoval.

Podle mínění trenéra Hrochů je nejzazším termínem obnovení soutěže pro to, aby se sezona stihla dohrát, začátek nového roku. „V nahuštěném kalendáři by se to pak dalo stihnout. Bude ale potřeba minimálně čtrnáct dní na přípravu, aby se do toho hráči fyzicky i herně dostali,“ podotkl Dvořák.