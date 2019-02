Žďár nad Sázavou - Šestibodovou tečku za úspěšnou sezonou ve druhé lize udělali žďárští florbalisté v domácím prostředí haly Na Bouchalkách. V prvním utkání si poradili 10:4 s Náchodem, ve druhém pak zvítězili 8:4 nad Táborem. O vítězství Hipposu v soutěži bylo rozhodnuto již před tímto turnajem, v domácím prostředí skvělou formu jeho hráči potvrdili. Nyní je čeká baráž o 1. ligu, kdy jim v cestě stojí klub Wizards DDM Praha 10.

HIPPOS ŽĎÁR N. S. - NÁCHOD 10:4

Od začátku se hrál vyrovnaný florbal, jako první měnili skóre hosté, když po standardní situaci nachytal Dobrovolného ve žďárské kleci soupeřův útočník 0:1. Žďárští zvýšili tempo, ale nemohli se prosadit. Náchod hrál v obraně hodně pozorně a důrazně, což Hipposu trochu dělalo problémy. Postupně si domácí na tento styl hry zvykli a dokázali vzít vývoj utkání do svých rukou.

Druhou třetinu začal Žďár ve vyšším tempu. Soupeř však nechtěl prodat kůži lacino a držel krok. Utkání se rozhodlo v druhé polovině třetiny.

V poslední části už Žďárští soupeře do zápasu nepustili. Náchod přestal hrát tak agresivně a došly mu síly. Výsledkem bylo několik gólů v soupeřově síti.

Branky Žďáru: Melichar 3, Kos 2 , Imramovský , Karásek, Blažek, F. Dvořák, M. Zerák. Vyloučení: 2:4. Vvyužití: 3:0. Třetiny: 2:2, 3:1, 5:1.

HIPPOS ŽĎÁR N. S. - TÁBOR 8:4

Vstup do utkání měli domácí špatný. Hosté šli do vedení střelou z půlky hřiště, když míček propadl brankáři Krátkému mezi nohama do branky. Po tomto úvodu převzali hráči Hipposu iniciativu a zatlačili soupeře před vlastní branku. Z této převahy vyplynuly dvě branky, o obě se postaral Melichar. Do konce třetiny měli ještě několik šancí, ale využít dokázali jedinou, když se trefil Kos

Druhé dějství bylo podobné. Nejprve se opět prosadili hosté a snížili na 3:2. Náskok Žďáru navýšili opět Kos a Melichar, ale více gólů nedokázali domácí vstřelit. Šancí bylo mnoho, ale hostující brankář byl vždy proti. Udeřilo tak na druhé straně, když soupeř proměnil nařízené trestné střílení 5:3.

Poslední třetina se dohrávala, Tábor již neměl sil nazbyt, Žďárští chtěli ještě nějaký ten gól přidat a tak pokračovalo dobývání hostující branky. Utkání skončilo v poměru 8:4 a mohla propuknout postupová euforie.

Branky Žďáru: Melichar 3, Kos 3, Tlustoš, F. Dvořák. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Žďár nad Sázavou: Dobrovolný, Krátký – Velecký, O. Dvořák, Karásek, F. Dvořák – Kos, M. Zerák, Blažek, Tlustoš, Melichar, Imramovský, O. Zerák. Třetiny: 3:1, 2:2, 3:1.

Jiří Tlustý