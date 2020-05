Ohledně vynechaných disciplín je ovšem mírným optimistou. „Sice jsme museli vynechat tři disciplíny, je ale možné, že je letos ještě stihneme uskutečnit. Short track samozřejmě až poté, co bude na žďárském zimním stadionu opět led. Pak by nám zbývalo odehrát ještě bowling a cross na Račín,“ vysvětluje.

Nejbližším termínem dalšího klání je první červnová neděle. To se na rychlobruslařském oválu ve Žďáře uskuteční in line. „S jeho uskutečněním by snad neměl být žádný větší problém problém,“ věří.

U některých disciplín jsou ale pořadatelé sportovního dvanáctiboje, jak zní doplňující název Žďárské ligy mistrů, závislí na dalších okolnostech. „Třeba běžecký cross můžeme uspořádat teprve poté, až se bude moci do restaurací a hospůdek. Na Račíně si jdou totiž účastníci po závodě odpočinout právě do nich. To samé se týká i bowlingu. Ale jak jsem už říkal, myslím si, že všechno se ještě dá dohnat,“ domnívá se.

Důležitou otázkou je i to, jak se samotní závodníci případně budou dívat na to, když by byl mezi jednotlivými závody kratší interval. „Závodilo by se třeba po dvou týdnech. Stejně ale máme už šestnáct disciplín, přitom jsme soutěži říkali dvanáctiboj. A konečné výsledky se také stejně počítají jen z dvanácti disciplín. Spíše může být někdo smutný z toho, že vypadne jeho oblíbená, nebo silná disciplína,“ přemítá Šustr.