Kukrle s Turkem, jenž hájí barvy rakouského Team Felbermyar Simplon Wels, svedli sprinterský souboj na velodromu po 151 kilometrech a pěti vrchařských prémiích v nohách, navíc v chladném počasí. „Takový byl plán. Chtěl jsem najet na prvním místě do brány k velodromu. Byl to takový hodně unavený spurt a těsně mi to vyšlo,“ řekl vítěz Deníku Rovnost.

Na startu 45. ročníku cyklistické klasiky bylo 184 závodníků, ovšem favorizovaná stáj Elkov Kasper od úvodních stoupání diktovala vysoké tempo, po kterém peloton začal řídnout. „Byli jsme všichni vepředu a hlídali jsme si to. Měli bychom na tom být dobře, což jsme tady potvrdili,“ uvedl Kukrle.

Nejlepší dvojice se z vedoucí pětadvacetičlenné skupiny odpoutala přibližně v polovině závodu, ve druhém okruhu mezi Říčany a Velkou Bíteší. „Snažil jsem se od začátku dostat do úniku. Nevěděl jsem, kdy to vyjde, ale přistupoval jsem k tomu hodně aktivně, od začátku jsem chtěl závodit naplno. V půlce jsme s Danem odjeli a vyšlo to až do cíle,“ líčil Kukrle.

Pětatřicet kilometrů do konce měla dvojice nedostižný tříminutový náskok. „Jeli jsme pořád stejné tempo, jen jsme čekali, zda bude někdo vzadu schopný jet. Myslel jsem si, že nebude, týmy tam nebyly kompletní, neměl kdo jet,“ doplnil letošní vítěz, který v roce 2016 ve stejném závodě skončil druhý.

Výsledky závodu Brno – Velká Bíteš - Brno:

1. Kukrle (Elkov Kasper) 3:32:12 hodiny, 2. Turek (Team Felbermyar Simplon Wels) stejný čas, 3. Otruba (Elkov Kasper), 4. Uhlig (Něm.) oba +1:24, 5. Rudyk (Pol.), 6. Foltán (SR), 7. Janiszewski (Pol.), 8. Neuman (Elkov Kasper), 9. Kmínek (TJ Favorit Brno), 10. Babor (Tufo Pardus Prostějov) všichni +1:33.

Kukrle a Turek dorazili do cíle v čase 3:32:12 hodiny s náskokem minuty a čtyřiadvaceti sekund před obhájcem triumfu z posledního ročníku závodu v roce 2019 Otrubou a těsně čtvrtým Henrim Uhligem z Německa.

Kukrle do dalšího závodu ŠKODA Cupu, který se pojede 16. května v Mladé Vožici, obleče zelený trikot pro nejlepšího závodníka seriálu, červený pro nejlepšího jezdce kategorie do 23 let bude mít Vojtěch Kmínek z Favoritu Brno a bílý pro nejlepšího nováčka Matěj Stránský z Brilon Racing Team.

Závod Brno – Velká Bíteš – Brno se měl jet původně o tři týdny dřív, ale z důvodu koronavirových opatření začala silničářská sezona až v sobotu. „Bylo to samozřejmě velmi organizačně náročné a jsme rádi, že se to povedlo, byť to stále bylo otevřené. Do poslední chvíle jsme museli žádat, jako na všechny závody v současné době, o výjimku ministerstvo zdravotnictví. S tím se pojila administrativa, byla potřeba splnit spoustu kritérií. Hlavně musíme poděkovat i místním organizátorům závodu, kteří se hodně zasadili, že jsme výjimku dostali,“ vzkázal Michal Kramer, ředitel marketingu a komunikace Českého svazu cyklistiky.

Ocenil tak práci pořadatelů Favoritu Brno. „Poděkování patří také Policii České republiky, bez které by to nešlo. Silniční závod je o uzávěrách silnic a jen díky velkému úsilí všech se závod podařilo odjet, za což jsme rádi. Silniční cyklistika v současné době vypadá nadějně, ŠKODA Cup by se měl dál jet,“ uvedl Kramer.

Jenže potíže vzhledem k vládním opatřením mají jiné disciplíny, hlavně sálová cyklistika. „Se sálovkou je to stále ve hvězdách, protože se koná v tělocvičnách, její zástupci vůbec neměli šanci trénovat. Tam je to otevřené, ale doufám, že se taky v nejbližší době rozjede. Na začátku května mají odstartovat bajkové závody, budeme si držet palce. Nebyla to jednoduchá doba, ale loňský rok nás hodně naučil, takže to teď pro nás není nic nového,“ dodal ředitel marketingu a komunikace svazu.