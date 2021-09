Ztracené body mohou v konečném účtování Novému Veselí chybět. „Dukle jsme dva body darovali jako na zlatém podnose. Je to obrovská škoda, protože vyhrávat zde pětapadesát minut a nakonec prohrát, to se hned tak opakovat nemusí,“ uvědomoval si Kostka.

Poslední minuty zápasu by pak slovenský kouč nejraději ze své paměti rychle vymazal. „V posledních deseti minutách nám úplně odešla defenziva a domácí jsme postavili na nohy,“ kritizoval svůj mančaft.

Necelé dvě minuty před závěrečnou sirénou totiž vedly jeho ovečky o dvě branky, přesto zápas ještě dokázali stejným rozdílem ztratit. „Měli jsme jedinečnou příležitost zápas rozhodnout v náš prospěch. Trestuhodně jsme však zahodili dvě po sobě jdou střelecké příležitosti a byli jsme za to krutě potrestaní,“ selhání svého mančaftu těžko vydýchával.

