Žákovi juniorský šampionát neunikne

Nové Město na Moravě – To, co se jevilo jako pravděpodobné, se stalo skutkem. Novoměstský biatlonista Michal Žák se vešel do nominace trenéra Vlastimila Vávry na juniorský světový šampionát v biatlonu, který odstartuje ve čtvrtek večer slavnostním zahájením.

Devatenáctiletý Michal Žák (v modré čepici) si po nástupu na novoměstské sportovní gymnázium vybral za svoji hlavní disciplínu biatlon. Kombinace běhu a střelby se zatím pro něj zdá být správnou volbou. | Foto: Jiří Žák

O konečném složení reprezentace se rozhodlo v neděli přímo v dějišti mistrovství světa, v Novém Městě na Moravě, na víkendovém mistrovství republiky. „Je to pro mě čest, podřídil jsem tomu všechno. Já tady v Novém Městě strašně rád závodím, vždycky mě sem přijdou podpořit známí a kamarádi,“ ulevil si Žák. Ten si nyní užívá dva dny volna, které vypsali pro všechny reprezentační trenéři Vlastimil Vávra st. a Michael Málek. Znovu se tým sejde ve středu. „Chceme všem nominovaným dopřát i psychický odpočinek. Změna prostředí jim určitě prospěje,“ uvedl na webových stránkách svazu trenér Vávra. Čeští biatlonisté mají na domácí akci smělé plány. „Zakončit šampionát bez zisku cenného kovu by pro nás bylo zklamáním,“ připouští Vlastimil Vávra. „Věřím, že uděláme radost nejen sobě, ale i našim fanouškům,“ přidává se Málek.

Autor: Pavel Mikeš