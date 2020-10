Zabloudila těší titul. Letos mám splněno, říká

Jan Zabloudil má za sebou zvláštní sezonu. Škrtal v termínovém kalendáři, omezil cesty do zahraničí. Na druhou stranu se těšil z velkého úspěchu. Stal se mistrem republiky v závodech OCR, což jsou extrémní překážkové běhy. „Zvítězil jsem v kategorii třicet až třicet čtyři let. Pro mě je to největší dosavadní úspěch. Jen mi to potvrdilo, že jsem na správné cestě pro přechod do elitní kategorie,“ svěřil se rodák z Pelhřimova.

Jan Zabloudil se stal mistrem republiky v OCR závodu. | Foto: archiv Jana Zabloudila

Od příštího roku by chtěl soutěžit s těmi nejlepšími bez rozdílu věku. Po třicítce to je trochu troufalost. „Myslím si, že budu konkurenceschopný. Je reálné, že se v republikových závodech budu pohybovat kolem desátého patnáctého místa,“ odhaduje. Sezonu v září víceméně ukončil. Měsíc odpočíval. „Udržoval jsem se lehkými kruhovými tréninky, turistikou, plaváním. Bylo to hlavně z toho důvodu, že jsem se cítil opotřebovaný. Začalo se mi ozývat koleno,“ vysvětlil. Fotbalisté kamenického Slovanu vedou átřídu, neodpustili si ale slabší chvíli Přečíst článek › Před pár dny zvolna začal přidávat na tréninkových dávkách. „Už si chodím víc zaběhat, kousek od domova mám venkovní hřiště s překážkovou dráhou, takže tam trávím hodně času. Posilovny jsou zavřené, to mě omezuje,“ mrzí Jana Zabloudila. Přesto dodává: „Letos už se nemám kam hnát. Výsledkově mám splněno. Pokud ještě někde budou závody, tak se na ně vydám spíše z důvodu, aby si zpestřil trénink a dobře se nachystal na následující rok.“ Jedné věci v končící sezoně musí ale litovat. Přišel o účast na evropském šampionátu. Ten se měl konat v té době koronavirem sužované Itálii. „Mrzí mě to hlavně z toho důvodu, že trať měla být v krásném prostředí. Bohužel. Pozitivní je, že mistrovství Evropy nebylo zrušeno, ale jen odloženo. Snad se tedy do Itálie podívám v příštím roce,“ plánuje. Co jsou závody OCR?

OCR znamená Obstacle Course Races, což bychom mohli přeložit asi jako Závody na překážkové dráze. První závody toho typu se objevily v Americe v roce 2010 a velmi rychle se přenesly i k nám. Jde o moderní typ závodů, který si získává čím dál větší popularitu. Nejde totiž jen o samotný běh, ale kombinaci s překonáváním zejména silových překážek.

