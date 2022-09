Znovu si vedl lépe na nejkratším sprintu. K prvenství na stovce si na mistrovství do 22 let pomohl devatenáctiletý jihlavský atlet časem 10.76 sekundy. S odstupem ale Eduard Kubelík neskrýval překvapení z výborně zvládnuté stovky. „Na stovce to bylo docela překvapení. Celý den jsem se kvůli dusnu necítil nejlíp, byl jsem docela znavený,“ komentoval sobotní závod na 100 metrů pozdější vítěz.

Podle vlastních slov členovi klubu Atletika Jihlava překvapivě pomohly déšť a kroupy, které se v sobotu v Brně objevily. „Ochlazení a mokro mě docela probudily,“ vracel se k podmínkám na šampionátu.

Televizní kamery jim svědčily. Fotbalisté Jihlavy vyloupili stadion béčka Sparty

O svém vítězství na stovce rozhodl účastník nedávného atletického mistrovství Evropy v Mnichově v závěrečných metrech závodu. Uvědomoval si, že první polovinu neměl nejlepší. „Ale dokázal jsem to ze všech sil nejlépe vydržet a soupeře předběhnout na posledních deseti metrech. Ani jsem si zprvu nemyslel, že jsem vyhrál,“ dodával Eduard Kubelík k sobotní stovce se zlatou tečkou.

Nedělní dvoustovka znovu potvrdila, že jihlavskému sprinterovi chyběly ve finiši síly. Eduard Kubelík na jaře maturoval, netrénoval jako v minulých sezonách a v Brně se to znovu projevilo. „Dvoustovka byla asi jako celý rok. Zatáčka se mi běžela dobře, dokonce jsem i vedl. Kvůli tomu, že nemám naběháno, tak mi pak došly síly a nakonec jsem doběhl druhý,“ dodával ke svým pocitům z nedělní mistrovské dvoustovky.

Ve finále zaběhl čas 21.22 a nestačil jen na Ondřeje Macíka z pražské Dukly, který byl o devatenáct setin sekundy rychlejší. S druhým místem a s druhou medailí z brněnského mistrovství republiky dvaadvacetiletých byl ale nejúspěšnější atlet z Vysočiny spokojený. „Celkově jsem spokojený a věřím, že příští rok to teprve bude ono,“ uzavřel své ohlédnutí za letošní letní sezonou jihlavský Eduard Kubelík.