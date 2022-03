Hlídal Brežněva, trénoval s Putinem. Před válkou prchl do Brna, kde vyhrál titul

Letos bude mistr České republiky reprezentovat národní tým společně s talentovaným Mathiasem Vackem, vítězem etapy na UAE Tour ve Spojených arabských emirátech. Oba nemohou v současnosti závodit za svůj ruský klub Gazprom – RusVelo, a proto dostanou šanci v národním dresu. „Jsem na tom dobře, líp než loni,“ sdělil Kukrle. „Nikdy jsem na jaře nebyl lepší a věřím si. Záleží na tom, jak se bude závod vyvíjet. S Mathiasem pojedeme dva, takže bychom si to měli pohlídat, aby nám neujela nějaká velká skupina,“ poznamenal největší favorit.

Jeho bývalá stáj Elkov Kasper slavila triumf i v roce 2019, když závod začínal a končil ve Velké Bíteši, tehdy se radoval Jakub Otruba. „Favoritem na vítězství je podle mě Kukrle,“ uvedl Otakar Fiala, trenér a sportovní ředitel Elkov Kasper.

Tentokrát hradecký celek vyšle do závodu čtyři jezdce. „V posledních letech máme bohatý závodní kalendář a díly Českého poháru obsazujeme menším počtem závodníků. Ale i tak jsme hodně úspěšní. Závodit budou Michael Boroš, Jakub Ťoupalík, Tomáš Obdržálek a Filip Řeha,“ pravil Fiala.

Trasa letošního ročníku závodu Velká Bíteš - Brno - Velká Bíteš.Zdroj: TJ Favorit Brno

Trať závodu

Závod odstartuje na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši v neděli v poledne a peloton najede na první okruh dlouhý 70 kilometrů vedoucí přes Domašov, Ostrovačice, Popůvky a Veselku do brněnských Kohoutovic, kde bude první vrchařská prémie. Přes brněnské Bosonohy, Říčany, Rosice a Zastávku (zde bude druhá a třetí vrchařská prémie) se vrací do Velké Bíteše (na cílové pásce jsou připraveny rychlostní prémie) a závodníci se opět vydají na zkrácený okruh přes Zastávku (38 kilometrů). O vítězi by se mělo rozhodnout na 18 kilometrů dlouhém okruhu mezi Velkou Bíteší a Osovou Bítýškou. Tento okruh se pojede třikrát, cíl bude po 162 kilometrech opět ve Velké Bíteši. První závodník v cíli se očekává kolem tři čtvrtě na čtyři.

Mistr republiky v cyklokrosu Boroš byl ve čtvrtek nejrychlejší ve spurtu pelotonu na GP Vipava Valley & Crossborder Goriška ve Slovinsku a získal dvanácté místo, ještě o jednu příčku lepší byl Řeha, který jel v úniku. „Boroš je v dobré formě. Ve skvělé kondici byl v poslední době Jakub Ťoupalík, ale na závodech v Nizozemsku měl tvrdý pád a musel si trochu odpočinout. Trénuje bez problému a bude připraven,“ doplnil Fiala.

Velké ambice má také tým ATT Investments, který přihlásil dvakrát víc závodníků. Nejlepší fazonu má Tomáš Bárta, jenž už pětkrát dojel v první desítce na závodech v Chorvatsku a Slovinsku. „ATT Investments startuje v početné sestavě, proto bude největší konkurence. Elkov jede jenom ve čtyřech, takže si myslím, že není taková hrozba,“ uvažoval Kukrle.

Také domácí Favorit Brno a pražská Sparta pojedou v osmi lidech. V porovnání s minulými roky startuje méně zahraničních cyklistů. Nechybí ovšem polský tým Voster ATS se čtyřmi závodníky včetně silného Patryka Stosze. Šest cyklistů přiveze celek TC Chrobry Scott Glogow. „V minulosti jsme byli zvyklí, že startovní listina Bíteše je zcela naplněná, ale kvůli souběžně konaným závodům bude letos jezdců o něco méně. Přesto se přihlásilo téměř sto třicet cyklistů. Bíteš je stále jeden z nejobsazenějších závodů českého silničního kalendáře,“ objasnil Josef Vaishar z pořadatelského oddílu Favorit Brno.

Videopřenos se závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš je možné sledovat na YouTube kanálu SportSoftu a na webu RoadCycling.cz. Komentuje jej bývalý reprezentační trenér českých dráhových cyklistů Josef Kratina.

Odkaz najdete zde: