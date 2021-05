Byla to pro něj nesmírně cenná zkušenost. Slovenský trenér Peter Kostka si v sezoně 2020/2021 odbyl svoji premiéru mezi českou házenkářskou smetánkou. A dá se říci, byť Nové Veselí nesplnilo cíl, který si na začátku ročníku stanovilo, že rozhodně nezklamal. „Na hráče, ale i na sebe, jsme možná zkraje sezony vytvořili až příliš velký tlak,“ přiznal pro Deník Peter Kostka.

Sice ještě neznáme nového extraligového mistra, ve druhé polovině pelotonu naší nejvyšší soutěže už je ovšem jasno. Nové Veselí obsadilo, navzdory výborně sehranému play-out, předposlední jedenáctou příčku.

Tomu také odpovídalo rozpoložení sedmatřicetiletého kouče. „Mé pocity z tohoto ročníku jsou smíšené. Na jedné straně jsme nesplnili předsezonní cíl v podobě play-off. Současně ovšem vydařený závěr a naše stoupající výkony ukázaly, že jsme se vydali na náročnou, ale správnou cestu. První výsledky už také jsou vidět,“ hodnotil Kostka.

Přiznal také své pochybení. „Dnes mohu říci, že od nás, mě jako trenéra, ale i vedení, bylo naivní a nezkušené si myslet, že vybudujeme mužstvo za tak krátký čas. Mančaft s věkovým průměrem devatenácti let potřebuje mnohem více času na to, aby si všechno sedlo. Zvlášť když do toho přišly hned dvě karantény,“ připomněl.

Své myšlenky ještě dále rozvedl. „Na hráče, ale i na sebe jsme možná vytvořili až příliš velký tlak. Z toho pak pramenila ztráta vítězné atmosféry v týmu,“ všiml si.

Tyto zkušenosti ovšem mohou mít pro celý klub pozitivní odezvu v budoucnu. „Pro mě i pro klub je to velká zkušenost. Dnes už víme, pokud se vydáme na takovou cestu, že zázraky se za jeden, dva či tři měsíce nedějí. To musí v klubu všichni vidět,“ uznal.

Celek z Vysočiny má spoustu talentovaných mladíčků, kteří ovšem až letos nabírali první extraligové zkušenosti.

„I když je hráč mladý a má perfektní ukazatele, neznamená to, že mentálně zvládne těžké zápasy proti o deset či patnáct let starším protihráčům,“ zdůraznil.

Zkušenosti získají jen jedinou cestu, těžkými zápasy. „Potřebujeme co nejvíce hrát, abychom si návyky dokázali správně zautomatizovat a hráči si je naplno zažili,“ dodal Kostka.