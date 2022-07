Po bravurně zvládnutých semifinálových bojích tak nastává čas na jejich druhý vzájemný souboj sezony. „Jediná porážka v sezoně nás nijak zásadně neovlivnila. Stále se cítíme jako úřadující mistři a chceme titul obhájit,“ vyhlašuje před ním hrající trenér Glads Matěj Večes.

Kromě členů týmu má velké sebevědomí a touhu zopakovat báječnou finálovou jízdu i velká skupina fanoušků celku z Vysočiny. Poprvé v klubové historii tak klub pořádá jejich výjezd na utkání. „Když jsem viděl tu parádní podporu, kterou jsme dostali od fanoušků na Bedřichově při semifinále se Steelers, a dostáváme ji vlastně každý domácí zápas, rozhodli jsme se jim dát možnost přijet do Prahy a prožít tenhle výjimečný zápas společně,“ prozradil manažer Gladiátorů a defenzivní hráč týmu Martin Kulha.

Obhájci se tak mohou v Praze těšit na opravdu masivní podporu. Zájezd byl velmi rychle vyprodán, další příznivci se chystají na žižkovský stadion po vlastní ose. „Už jenom to, že na nás přišlo více než třikrát tolik lidí než na druhé semifinále v Praze, je neuvěřitelné,“ těším zájem Kulhu.

Gladiators provázela v sezoně i smůla, hned v prvním zápase přišla o zraněného amerického quarterbacka i ofenzivní hvězdu Jana Dunovského. Také s tím se však úřadující šampioni dokázali poprat.

Ryana Pahose skvěle zastoupil velezkušený Jan Dundáček a hra Vysočiny získala neustále stoupající tendenci. „Na sehrání nebylo moc času, ale postupem sezony nám to začalo fungovat. Jestli to ale bude stačit uvidíme až v neděli,“ usmívá se tajemně Dundáček, sedminásobný nejlepší hráč české ligy. „Na finále se těším ohromně. Ve svém věku si to i víc užívám. Navíc je to další finále za jiný tým, takže jsem super nadšený a těším se opravdu moc.“

A co bude ve finále rozhodovat? „Uvědomujeme si produktivitu útoku Lions. Na druhou stranu tvrdím, že my máme nejlepší obranu v lize. A to jak runnovou, tak passovou. Naší zbraní proti jejich útoku bude právě komplexnost naší defense,“ věří spoluhráčům Večes.

Finále je na programu v neděli sedmnáctého července do šestnácti hodin. Hraje se na stadionu FK Viktoria Žižkov a přímým přenosem ho vysílá O2 TV Sport.

