Před novoměstským týmem mužů letos stála výzva odehrát všechny sedmičkové turnaje pod hlavičkou České rugbyové unie (ČSRU). Navíc dva z nich měli Titáni organizovat na svém domovském hřišti v areálu bývalého lesnického učiliště v Petrovicích u Nového Města. Premiérově pak také jeden ze tří turnajů mistrovství České republiky.

Začátek letošní sezóny byl pro ragbisty Nového Města také počátkem nového herního systému a také začlenění mladých hráčů do kádru. „Týkalo se těch kluků, kteří již završili plnoletost. Zajímavým faktem je to, že věkový průměr našeho týmu je přibližně 22 let. Co nám chybí na vyspělosti a zkušenostech, to se zatím snažíme dohánět rychlostí a zkušenostmi z jiných sportů,“ přiblížil Slivka.

Ten zimní přípravu postavil na kondičních cvičeních v sedmiminutových sekvencích. „Ty přecházely s blížící se sezónou do hry touch rugby, což se pozitivně odrazilo v sezóně na hravější intuitivní hře ve vysokém tempu,“ doplnil hrající kouč Titánů.

Jeho ovečky navíc absolvovaly společné soustředění s ragbisty Bystrce v Bystřici nad Pernštejnem. „To se odehrálo pod vedením sedmičkového nadšence Tomáše Krejčího. Celé zimní období jsme ještě vyráželi na společné tréninky s RLC Orli Havlíčkův Brod. To je klub, hrající rugby league, kde jsme si udržovali hru v plném kontaktu na umělém hřišti, občas i na sněhu,“ pochvaloval si lodivod Nového Města.

Jak již bylo zmíněno, letos se Titáni stali pořadateli jednoho ze tří turnajů republikového mistrovství v sedmičkovém ragby. To se na hřišti v Petrovicích odehrálo na začátku srpna. „S podporou Kraje Vysočina a našich sponzorů se nám podařilo na této akci zařídit živý přenos a kvalitní zázemí. To už se stává standardem i v turnajích Českého poháru,“ zdůraznil David Slivka.

Na republikovém mistrovství startoval jeho tým pod záštitou mužstva Dukly, který je sestaven převážně z reprezentantů Česka. „S Duklou jsme se dokonce střetli hned dvakrát a na domácí půdě se nám proti tomuto výběrovému týmu podařilo položit pětku. Ačkoliv většina hráčů našeho klubu nehraje déle než od roku 2015, nebyl rozdíl mezi námi a prvoligovými kluby až tak velký. Do dalších let tak očekáváme vzestup při pozitivním tempu našeho rozvoje a zlepšení základních návyků,“ věří hrající kormidelník Nového Města.

Hlavní soutěží letošního roku byl pro Titány Český pohár. Ten byl letos napínavý až do posledního turnaje. Díky účasti na všech turnajích a průměrných výkonech týmu, se Novému Městu podařilo umístit na konečném třetím místě, hned za Libercem a prvními Sedlčany. „V průběhu roku jsme dokázali těžit z lepší hry v prostoru, návaznosti v útoku a i přes ne moc kvalitní dlouhé přihrávky se nám dařilo využívat rychlých křídel,“ těšilo Slivku.

Tato sezóna Titánům ukázala, jakým směrem se mají ubírat a s jakým základem hráčů pracovat. „Náš mladý tým má do budoucích ročníků rozhodně potenciál produkovat kvalitní rychlostní hráče, kteří využívají prostoru a mezer v obraně soupeře a umí plynule navazovat útočnou hru. Díky fungujícímu systému hraní v trojicích tak již není položení pětky záležitostí jen několika jedinců,“ všiml si kouč Titánů.

„Zajímavým faktem je také to, že jsme za celou sezonu zaznamenali jen jedno limitující zranění v průběhu hry. Náš tým tak nemusel řešit marodku, ale pouze pracovní a jiné problémy, bránící klukům ve startu na turnajích,“ doplnil Slivka.

Ne všechno je ale ve fungování klubu zalité slunečním svitem. „Negativním faktorem je malá popularita našeho sportu na Vysočině. To hlavně díky konkurenci jiných sportů, ale i předsudkům. Doufáme ale, že i přesto seženeme další zájemce a rozšíříme naší základnu pro další roky,“ věří trenér Nového Města.

Na závěr je potřeba také zmínit to, že RC Titáni letos zorganizovali regionální dětský turnaj. A to i přesto, že nemají žádnou kategorii dostatečně početnou na založení vlastního týmu. „Naše děti startují pod hlavičkou RC Dragon Brno a tak měly možnost ukázat se v domácím prostředí. Za chladného počasí a deště si užily pravého ragbyového anglického počasí. Jsem rád, že organizačně jsme vše zvládli a děti z celé Moravy si turnaj užily,“ dodal David Slivka.