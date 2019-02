„Zájemci se pořád ještě mohou hlásit a dá se přihlásit ještě i na místě,“ poznamenal ředitel závodu, novoměstský horolezec Radek Jaroš, který tentokrát bude klání vytrvalců pozorovat pouze zpovzdálí.

„Bohužel tam nebudu, letím na týden lézt na skály do Španělska. Moje horolezecká činnost mě prostě odvedla jinam. Závod bude mít na starosti stará garda. Tak, jako vždycky. Budu je podporovat z dálky,“ vysvětlil s úsměvem Radek Jaroš.

Prezentace závodníků se uskuteční od pátku 22. února od 15 hodin do soboty 23. února do 11 hodin. Pro vytrvalce bude připravený neosvětlený pětikilometrový okruh, organizátoři proto závodníkům doporučují vlastní výkonné osvětlení. Pokud to sněhové podmínky dovolí, úprava tratě bude provedena na bruslení i na klasiku.

Závodníci budou rozděleni do kategorií muži jednotlivci, ženy jednotlivci, muži dvojice, ženy dvojice a smíšené dvojice. „Jakým způsobem si závodníci rozvrhnou čas, je jen na nich. Mají možnost opustit trať, mohou odpočívat, ale ti, kteří chtějí najezdit hodně, samozřejmě nespí a kromě biologických přestávek jezdí pořád. Pokud jezdí dvojice, tak se střídají štafetově. Jeden je na trati a druhý odpočívá. Pak si předají štafetu a jede ten druhý. Sami si určují, kolik kol kdo pojede,“ vysvětlil pravidla závodu organizátor Jiří Havel z Montana turistického klubu Brno, který akci pravidelně pořádá.