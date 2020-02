/FOTOGALERIE/ Skvělá náprava reputace. Házenkáři Nového Veselí v sobotním utkání 18. kola mužské extraligy doma zdolali předposlední Frýdek-Místek 35:22. Po dvou předchozích prohrách v letošním roce se tak svěřenci trenéra Pavla Hladíka dočkali prvních bodů.

Zápas extraligové házené mezi TJ Sokol Nové Veselí SKP Frýdek-Místek. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

NOVÉ VESELÍ – FRÝDEK-MÍSTEK 35:22

Takřka do poloviny první půle dokázali hráči Frýdku-Místku držet s favoritem zápasu jakž takž krok. Poté se ale ofenzivní mašina házenkářů Nového Veselí rozjela na plné obrátky a do poločasové přestávky šel klub z Vysočiny s velkým náskokem – 18:11. Ani po změně stran nedošlo k neočekávanému zvratu, Nové Veselí si tak do tabulky zaslouženě připsalo další dva body.