Do Vysočina Areny, které je spojovaná zejména s biatlonem, si uprostřed léta přijeli zaběhat bez lyží stovky zájemců z Vysočiny i vzdálenějšího okolí. Kromě běhu mohli všichni sledovat i exhibici FMX motokrosaře Petra Piláta, získat autogram biatlonové legendy Michala Šlesingra nebo třeba zkusit svou mušku na laserové střelnici.

Nejrychlejšími běžci na krátké trati byli Jiří Kyral a Ludmila Vondrová, na té delší pak vyhrál favorizovaný Jiří Šacl. Po dvou kilometrech šel do čela a pak už si vedení jen hlídal. „Upřímně mi to dneska moc nechutnalo,“ rozesmál se po vyhlášení vítězů. Běžec z Jihlavska závodící za Olymp Praha zvládl náročnou trasu s výrazným převýšení v čase 37:45. Na stupně vítězů s ním vystoupali Pavel Štěpáník a David Kaláb.

I s partnerkou Lucií Maršánovou za sebou přitom má Šacl náročný program. „Minulý týden jsme měli ve Francii těžký závod ze Světového poháru v běhu do vrchu. Byli jsme oba unavení, Lucka více než já, jí ovlivňuje více vysoká nadmořská výška,“ sdělil běžec po doběhu.

Mezi ženami vyhrála v čase 43:20 Hana Homolková, která o sobě před startem mluvila jako o holce z Vysočiny, která nerada běhá do kopce. Maršánová byla o necelé dvě minuty druhá. „Po 3 km se mi zasekl hrudník, nemohla jsem se nadechnout, motala se mi hlava, že jsem musela zastavit, asi tři minuty stát v lese, projít se, prodýchat se, sednout si a pak to nějak doklusat,“ uvedla po závodě na svém facebooku úspěšná horská běžkyně.

Běžecký pár se ve zbytku sezony chystá do Janských Lázní, které na trati na Černou Horu přivítají Světový pohár v běhu do vrchu. Dále chtějí oba běhat další závody Světového poháru. „V listopadu má být Mistrovství světa v běhu do vrchu v Thajsku, ještě ale není potvrzené, že bude,“ poodhalil Šacl, kam se oba pokusí nominovat.