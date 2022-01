Kromě výsledku zklamala Prokopa letošní rally celkově. „Nebyl to nejhezčí Dakar. Byl nejrychlejší, jaký jsme tady zažili. Obtížnost nebyla úplně skvělá a naše auto na to rozhodně nebylo připravené. Letošní Dakar, to byl blázinec,“ okomentoval po svém závod Prokop.

A ponaučení z právě skončeného Dakaru? „Věřím, že se zlepší pořadatelé,“ usmál se Prokop. „My se samozřejmě musíme zlepšit také. Zapracujeme na tom, aby auto bylo rychlejší. Aby mělo na rychlých úsecích menší ztráty. Abychom pořád nebrečeli, že to víc nejede.“

Dvojici Prokop, Chytka nejvíce zasáhly tyto dva momenty závodu.

Nečekaná penalizace

Ve čtvrté etapě schytala jihlavská posádka sedm minut penalizací. Konkrétně dvě a pět minut. „To se stát může, ale ta velká penalizace nás v klidu nenechala,“ líčil Prokop. „Zjistili jsme, že jsme v uvedeném úseku vůbec rychlost nepřekročili. Předložili jsme důkazy i video.“

Ke korekci rozhodnutí ale nedošlo. „Vymetli nás jako smetí a vůbec se s námi nebavili,“ komentoval Prokop lakonicky konečný rezultát při online tiskové konferenci v polovině závodu.

Problém přiblížil Viktor Chytka: „V některých úsecích, při přejezdech, cestách kolem bivaků a podobně, je nutné snížit rychlost na třicet nebo padesát kilometrů. Okolo tohoto virtuálního bodu je pomyslná kružnice sto osmdesáti metrů na zabrždění. My jsme ale nenajeli středem, takže se nám ten prostor na projetí zúžil třeba na devadesát metrů. To jsme si neuvědomili. Sice jsme tedy zabrzdili na požadovanou rychlost, ale měřený úsek požadované rychlosti byl kratší.“

Pilot ale s tímto nesouhlasí. „Já jsem to pořád nepochopil. Řekli nám, že jsme tu kružnici proťali v menším prostoru, čemuž nerozumím. Podle mě kruh je kruh a sto osmdesát metrů je všude stejně,“ smál se Prokop.

Zatracené šroubení

Ta zpráva na facebooku zapůsobila na fanoušky jako rána pěstí mezi oči. „Jedeme pro kluky a pro auto,“ stálo u fotografie přívěsu v základním bivaku.

Zpráva však po pár desítkách minut zmizela a Shrek nakonec dorazil do cíle po svých. „Bohužel se všechno pokazilo a celoroční práce nás všech je v háji,“ prohlásil zklamaně Prokop a popsal důvod zdržení na trati: „Prasklo šroubení na převodovce, vytekl veškerý olej a převodovka se začala zadírat. V podstatě to znamenalo jasný konec…“

Zaházet veškeré ambice pískem se však posádce nechtělo. „Zbývalo nám jediné. Popovyndat převodovku, zkusit opravit to šroubení a dolít olej. Vzalo nám to celkem pět hodin. Nevzdali jsme to, dojeli do cíle, ale celkový výsledek je v háji. Bylo to krásně rozjetý, ale takový jsou závody a technika je lump,“ ulevil si český pilot.

V závěrečných dvou etapách si alespoň se Shrekem ještě mírně polepšil na konečné dvacáté páté místo.

