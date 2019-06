Vysočina – V červnu skončil další ročník Sazka Olympijského víceboje, společného projektu Českého olympijského výboru a Sazky, jehož cílem je rozhýbat děti napříč celou republikou. Ty nejaktivnější školy mají každý rok možnost vyhrát i hlavní cenu, kterou je poukaz na sportovní vybavení v hodnotě až 60 000 korun.

Sazka Olympijský víceboj, ilustrační foto | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

V uplynulém školním roce se do projektu zapojilo celkem 1262 škol. Třetina z nich splnila podmínky pro losování hlavních cen od společnosti Hervis Sports, které se uskutečnilo v polovině června v trampolínovém centru HOP Arena Praha při slavnostním předání hlavních cen. „Učitelé i děti se sem sjeli z celé republiky. Jsem moc rád, že si kromě oficialit mohli akci také užít a že se potkali se sportovními osobnostmi. Výběr místa v trampolínovém centru byla trefa do černého. I učitelé se vyřádili do sytosti,” těšilo sportovního manažera projektu Štěpána Janáčka.