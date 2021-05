Extraligoví házenkáři Nového Veselí totiž chtěli být ve vzájemném měření sil čtyř nejhorších celků letošního ročníku základní části tím nejlepším. A po nedělní výhře 27:25 na palubovce KP Brno se právě od svého soupeře v této statistice odpoutali. „Jsem na chlapce hrdý, ale ještě je před námi velká spousta práce,“ zůstával nohama na zemi trenér Nového Veselí Peter Kostka.

Tomu v první řadě vyšla sázka na brankářskou jedničku pro předehrávané utkání závěrečného šestého kola play-out. „Teprve podruhé v této sezoně nastoupil v základní sestavě Adrián Šimovček. To, co mezi třemi tyčemi předvedl, nepotřebuje další komentář. Byl prostě skvělý,“ vysekl poklonu svému gólmanovi.

Přitom krátce po polovině prvního dějství to s jeho svěřenci nevypadalo zrovna růžově. Za nepříznivého stavu 7:13 si Kostka dokonce musel vzít oddechový čas. „Je pravdou, že chvílemi to vypadalo, že nás hráči Brna doslova roznesou v zubech. Naštěstí jsme se dokázali vrátit do zápasu,“ oddechl si.

Opět se tak prokázaly skvělé volní vlastnosti mančaftu z Vysočiny. „Především v mentální síle, ale také zdravém sebevědomí týmu, spatřuji v posledních týdnech největší vzestup,“ musel již poněkolikáté za poslední dobu opakovat slovenský kouč.

Nebylo to totiž v průběhu play-out poprvé, co jeho tým otočil nepříznivě se vyvíjející duel. „Už se to předtím projevilo zvládnutým druhým poločasem v Maloměřicích nebo minulý týden skvělým obratem v závěru proti Hranicím,“ připomněl.

Z dosavadních pěti duelů prohrálo Nové Veselí jen jediný, to když doma především díky selhání v koncovce podlehlo právě svému nedělnímu protivníkovi. Navíc se tým musí vyrovnávat se ztrátou jedné z opor, zraněné levé spojky Adama Ptáčníka.

V Novém Veselí však mají kam sáhnout. „Tak, jak jsme před zápasem avizovali, dostali velký prostor hráči širšího kádru. A klobouk dolů před nimi, jak všechno zvládli,“ vysekl poklonu.

Už čtvrtá výhra z pěti utkání play-out by měla být potvrzením správnosti nastoupené cesty. „Čeká nás ještě spousta práce. Věřím ale, že už snad nikdo nepochybuje o tom, že kráčíme po správné cestě,“ uzavřel spokojený trenér Kostka.