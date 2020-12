Byť už není žádným sportovním mladíčkem, přesto v sobě má zápal, který by mu daleko mladší sportovci mohli závidět. „Kdyby to příští týden spustili, docela by to šlo,“ smál se v rozhovoru pro Týdeník Vysočina Petr Tlustoš, dlouholetá opora divizních florbalistů Hipposu Žďár nad Sázavou.

Petře, jak jste na začátku října přijal zprávu o přerušení soutěží?

Po stránce sportovní jsem to vyloženě přivítal. (smích) To kvůli tomu, jelikož jsem si v pohárovém utkání, těsně před sezonou, poranil třísla. Pak se sice daly trošku dohromady, ale pořád jsem je cítil.

Ani pohyb vám nechyběl?

Samozřejmě mi pohyb chybí. Místo něj teď sedím, jím a nabírám kila. Asi to budu muset nějak řešit. (směje se)

Nějaký pozitivní efekt současné situace ale určitě najdete…

To ano, využívám jej ke klidu. Nemůžu totiž skoro nic dělat, a klid léčí.

Kde jste vlastně přišel ke zmíněnému zranění?

Stalo se mi to v prodloužení pohárového utkání proti Blanensku. Už na konci zápasu jsem tříslo docela cítil, ale v nastaveném čase to již opravdu nešlo.

A jak to s vaším zraněním vypadá nyní?

Chtělo to čas. A ten jsem díky shodě okolností dostal. Tím pádem mohu říci, že kdyby to příští týden spustili, tak by to šlo, už jsem dokonale vyléčený. (smích)

Vím, že je to věštění z křišťálové koule, ale přesto se zeptám. Budete muset, myslím všechny amatérské florbalisty, začínat jakoby od začátku?

Těžko říci. Podle mého je to asi otázka spíše na extraligu, možná první národní ligu. Myslím si, že v nižších soutěžích to asi nebudeme tolik řešit.

Jak to myslíte?

Divize je sice celostátní soutěží, ale podle mě se to takto nedá řešit. Určitě to nebude nový začátek, protože prostě nemáš tu letní přípravu. Kdo chce, jde se proběhnout, ale to je jen takové udržovací pohybování.

Takovou sezonu jste, předpokládám, ve své bohaté sportovní kariéře asi nezažil?

V každém případě to bude narušená sezona, kterou jsem dosud nepoznal. To je pravda. Na druhou stranu to beru tak, jak to v celé zemi je. Musím ovšem přiznat, když se uzavřely soutěže, že jsem nepočítal s tím, že to bude tak dlouhé.

Divize byla přerušená, stejně jako ostatní florbalové soutěže, po pouhých pěti odehraných kolech. Ač jste měli na svém kontě o zápas méně, přesto jste dokázali získat devět bodů. Byl to pro vás důvod ke spokojenosti?

Určitě ano. Po zkušenostech z loňska jsem totiž měl docela obavy. Pro mě je to vlastně příjemné překvapení. Ani ne tak z dosažených bodů, ale spíše z toho, jak vypadá naše hra. Na hřišti působíme jednotně a kompaktně. V tomto směru nám současná pauza spíše uškodila, než pomohla.

Zmínil jste vaše solidní výsledky. Čemu je přičíst?

Asi jsme tolik neexperimentovali se sestavou, navíc přišli jen dva noví hráči. Hlavně jsme se ale všichni soustředili na to, aby nebyl tak mizerný začátek jako loni.