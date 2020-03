Žádná panika ale v klubu nezavládla. „Pořád to máme ve vlastních rukách. Jedna výhra ze zbývajících dvou utkání znamená záchranu. Vzájemné duely totiž hrají v náš prospěch,“ potvrdila hrající trenérka Vlčic Věra Stočková (na snímku vpředu).

ŠKODA VÝPADKU

Tu mrzí především ztracený zápas v Litomyšli, kde její tým v polovině vedl o osm bodů. „Tam jsme zápas ztratily ve třetí čtvrtině naším střeleckým výpadkem. V Olomouci se nám nedařilo ani herně,“ řekla Stočková.

Trenérka Žďáru připustila, že některé její svěřenkyně možná předchozí utkání lehce podcenily. „Něco tam asi bylo. Samozřejmě jsme už chtěli mít záchranu jistou, to je jasné. Je nás bohužel málo, protože některá děvčata onemocněla, ale na to se nechceme vymlouvat,“ vysvětlovala Stočková.

V sobotu 14. března Vlčice na Bouchalkách přivítají Litomyšl, o dva týdny později pak družstvo Olomouce. Jak už bylo řečeno, jedna výhra znamená záchranu 2. ligy. „Prostě to musíme urvat. To znamená hrát na sto dvacet procent a nic nepodcenit. Sestup do oblastního přeboru nechceme připustit,“ uzavřela Věra Stočková.