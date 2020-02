„Určitě to pro nás všechny bylo zklamáním. Zpětně mě mrzí domácí prohra s Litomyšlí o pár bodů, ale nebylo to o jednom utkání. Celkově jsme měli hrát jinak,“ neskrývala hrající trenérka BK Žďár Věra Stočková nespokojenost s tím, že její družstvo čekají jen boje o konečné páté až sedmé místo.

„Mrzelo mě i to, že nás v bojích o konečné umístění nepropojili s druhou skupinou. Takto budeme hrát už jen dvakrát s Litomyšlí a Olomoucí, poslední celek čeká sestup.“

To je novinka, protože v předešlých sezonách ze soutěže nikdo nepadal. „Z první ligy letos sestupují dokonce dvě družstva, ze druhé jen to poslední. Svým způsobem je to ale motivace navíc. My do těch bojů půjdeme s tím, že chceme všechny čtyři zápasy vyhrát,“ říká trenérka Žďáru.

Do skupiny, kterou Vlčice zahájí 15. února na půdě Litomyšle, se přenáší body ze základní části. Žďárské ženy jsou na tom na startu nejlépe, na poslední Olomouc mají dvě výhry k dobru.

„Sestupové problémy si vůbec nepřipouštíme, druhou ligu chceme stoprocentně udržet,“ odmítá spekulace Věra Stočková.