Do klubové haly se sice Vlci i Vlčice ještě dlouho nepodívají, ale venkovní sportovní areál u jejich haly je už plně k dispozici. Druholigoví muži tak okamžitě obnovili tréninkovou činnost. „Začali jsme hned v pondělí, trénujeme třikrát týdně. Rozdělili jsme se na skupinky, abychom splnili nařízení o maximálním počtu deseti osob,“ vysvětlil Bubák.

Současně ale prozradil, že k ostrému tréninku to má hodně daleko. „Zatím postupně nabíháme na jakýsi udržovací režim, aby se kluci po té dlouhé pauze dali dohromady a udrželi se v nějakém pohybu. Vždyť nám další sezona začne až někdy v říjnu, to je ještě skoro půl roku. Nyní proto nemá cenu nahánět kondičku, postrádalo by to smysl.“

V podobném režimu, jako družstva dospělých, trénují také mládežnické týmy. Vše se ovšem odehrává na bázi dobrovolnosti. „Mládežnické týmy mají více hráčů a hráček, trénují proto rozděleně, po skupinách. Dál je to ovšem na individuální domluvě každého trenéra či trenérky se svými svěřenci,“ podotkl Jiří Bubák.