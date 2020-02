Vlci byli úspěšní jen z poloviny

Jde do tuhého. Ve dvou domácích víkendových duelech II. ligy – skupiny C vydolovali basketbalisté Ždáru jen jednu výhru a v tabulce jsou tak dál na hraně postupu do play-off.

Basketbalový zápas mezi BK VLCI Žďár nad Sázavou a TJ Slavia Kroměříž. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot