V pozici mírného favorita vstupovali do sobotního utkání druhého kola extraligového play-out na půdě posledních Maloměřic hráči Nového Veselí.

První polovina duelu přinesla poměrně vyrovnanou podívanou, v níž ovšem častěji tahali za delší konec provazu hostující hráči. Brněnský klub se však pokaždé dokázal ve skóre dotáhnout a k poločasové přestávce se proto odcházelo za nerozhodného stavu 12:12.

Jako rozhodující se ukázala být úvodní desetiminutovka druhého dějství. Do něj totiž vstoupilo Nové Veselí ve velkém stylu a vypracovalo si pětibrankový náskok. Ačkoliv se poté domácí celek snažil, co to šlo, s výsledkem už se mu něco udělat nepodařilo.

Po výhře 30:25 tak Nové Veselí svému soupeři odskočilo už na rozdíl šesti bodů a reálně se dostalo do hry o druhé místo tabulky play-out.

V dalším kole se svěřenci trenéra Petera Kostky představí na domácí palubovce, příští sobotu hostí od 17.00 KP Brno.

MALOMĚŘICE - NOVÉ VESELÍ 25:30

Sestava a branky: Studený 1, Martin Štohanzl – Kocich 8/2, Korbel 4, Flajsar 3, Halíček 3, Bartůněk 2, Dodica 2, Dolejší 2, Krčál 2, Melichar 1, Miroslav Štohanzl 1, Gregorovič 1, Halla, Ptáčník, Veselý. Rozhodčí: Blanár, Opava. ŽK: 2:3. Vyloučení: 4:2. Bez diváků. Poločas: 12:12.



TABULKA PLAY-OUT

1. KP Brno 1 1 0 0 30:24 21

2. Hranice 1 0 0 1 26:30 15

3. N. VESELÍ 2 2 0 0 60:51 12

4. Maloměřice 2 0 0 2 49:60 6



Do tabulky si týmy přenesly body ze základní části.