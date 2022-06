Typickým příkladem je kalibrovaná čára, spolehlivě řešící situace okolo ofsajdů. „Samozřejmě, že bych byl pro zavedení videa v profesionálních soutěžích. V tu chvíli zmizí jakékoliv dohady,“ netají šéf FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Trend technologií ve sportu je jasný. Využívají se z nich i data pro hodnocení hráčů. Vy si můžete o nich stáhnout všelijaké informace. Vyhrané prohrané souboje, kolik naběhal a tak dále. Takže jsem pro, i když je to spojené s penězma.“

V podobném duchu hovoří hokejová legenda a trenér Viktor Ujčík: „V základní části bych to asi úplně neřešil. Rozumím tomu, že pro celou Chance ligu je to ekonomický nesmysl.“

Otázkou přitom zůstává, zda je video pomoc vždy přínosné. „Musíme vědět, jak toho využívat,“ souhlasí Vaculík. „Nabyl jsem dojmu, že jsme se dostali do situace, kdy si každý rozhodčí říká: Já mohu udělat chybu, protože video mě opraví. Z toho mám pocit, že necháváme spoustu rozhodnutí na videu a používáme to jako svoji berličku.“

Negativní zkušenosti má z letošního play-off Dukla Jihlava. „Když si vzpomenete na letošní vyřazovací boje. V Přerově jsme dostali gól po čase, ale platil, protože tam nebyla možnost se na to podívat. Naopak u nás v baráži s Kladnem také padl gól po čase, a video to odhalilo. Takovéto momenty mohou i rozhodnout o tom, zda je sezona úspěšná či nikoliv. V této fázi sezony bych video jednoznačně přivítal. Ale musí být na všech stadionech.“

A jsme znovu u financí. Je účelné vynakládat prostředky na video i v nižších soutěžích? „V tomto ohledu bych víc než pro video horoval pro zlepšení infrastruktury na stadionech,“ má jasno Vaculík. „Aby se vylepšilo zázemí profesionálních klubů a ty měly možnost postupovat bez problémů do nejvyšší soutěže. Nejenom po sportovní stránce, ale i vybavením stadionu. Bylo to vidět i letos. Vlašim by se v případě postupu stěhovala do Příbrami, Líšeň by se dělila o stadion se Zbrojovkou… Takže k větší kultivaci fotbalu bych preferoval především investice do zázemí.“