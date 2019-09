Až do 20. minuty sobotního utkání se oba týmy držely v rozpětí jedné branky. Hráči Jičína však poté přitlačili a do poločasové přestávky odcházeli se čtyřbrankovým náskokem – 12:16. Nové Veselí navíc přišlo o svoji jedničku mezi třemi tyčemi, když Studeného, který musel odstoupit kvůli poranění hlavy, nahradil Šimovček.

Do druhého dějství nastoupili hráči Sokola s enormní snahou výsledek otočit a ve 45. minutě bylo vyrovnáno – 20:20. Především díky výbornému střeleckému výkonu Bartůňka s Kocichem se pak domácím povedlo zápas překlopit na svoji stranu. Po výhře 30:24 si tak do tabulky připsali další cenné dva body. „Zápas musel diváky bavit, protože to bylo jako na houpačce. Jičín v první půli využil každou naší chybu a zaslouženě vedl. Po pauze však hráči ukázali obrovskou morálku, čehož si hrozně moc vážím,“ těšilo po utkání trenéra Nového Veselí Pavla Hladíka.

Sestava a branky: Studený, Šimovček - Bartůněk 8, Kocich 6, Ptáčník 5, Voika 3, Sekulič 3, Flajsar 2, Veselý 2, Melichar 1, Krčál, Štohanzl, Turchenko, Gregorovič, Čermák, Řepa. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Vyloučení: 3:3. ŽK: 3:1. Diváci: 280. Poločas: 12:16.