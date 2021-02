Již podruhé v krátké době, protože před dvěma týdny se tento souboj odehrál na palubovce Brna. A podobně jako tenkrát, i ve středu se zrodil nerozhodný výsledek. „Získali jsme bod ze zápasu, který už se zdál být ztracený. Z tohoto pohledu asi nemůžeme být nespokojení,“ začal své hodnocení Pavel Hladík.

Toho ovšem nejvíce mrzelo, že se hrálo před prázdnými tribunami. „Je velká škoda, že tu nebyli diváci. Věřím, že by to s nimi bylo skvělé, všichni by si to užili. Je smutné, když je ticho v hale, v níž jsme zvyklí, jak to bývá fantastické. Můžeme být rádi, že se házená hraje, na druhou stranu je to letos smutný příběh.“ postýskl si.

Především s výkonem svých oveček v úvodním dějství nemohl být kormidelník Králova Pole spokojený. „Nezvládli jsme vstup do utkání. Přitom jsme věděli, jak moc bude Veselí motivované,“ všiml si.

Podobně jako u jeho bývalého působiště, také na hře Brna se projevují velké letní změny. „Hráli jsme dobře jen třicet minut, s tím se trošku potýkáme. Máme nově sestavený tým, některé naše výkony díky tomu nejsou dobré,“ přiznal.

Zisk bodu nakonec samozřejmě bral. „Asi to tak mělo být, že jsme se první rok dvakrát rozešli smírně,“ upozornil Hladík.