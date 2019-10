ŽĎÁR N. S. - MNICHOVO HRADIŠTĚ 3:0 (12,22,22) a 3:0 (21,14,18)

Do prvního zápasu nastoupili hráči Žďáru koncentrovaně, se zřetelně danou taktikou a od samého počátku nenechávali hostům příliš prostoru. První set byl tak naprosto jednoznačnou záležitostí, ve druhém se však do hry domácích postupně vkradly nepřesnosti a skóre bylo mnohem vyrovnanější, podobné to bylo i v setu třetím. I přesto ale byli domácí hráči o poznání lepší na síti a obě sady poměrně jistě vyhráli.

V podobném duchu se odehrávalo také druhé utkání. Bodově nejvyrovnanější byla první sada, v níž hráči Mnichova Hradiště uhráli jedenadvacet bodů. Po nevydařeném vstupu do druhého dějství se domácí volejbalisté dostali do herní pohody a také druhý zápas dovedli bez větších problémů do vítězného konce - 3:0.

"Volejbalová sobota pro nás skončila maximálním ziskem šesti bodů. Soupeř nás sice příliš neprověřil, ale v okamžicích, kdy se mu dařilo, bojoval statečně. V našem herním projevu se od minulé soboty výrazně zlepšil servis. Významný počet bodů připsala i obrana na síti, potěšitelná je také stoupající forma útočníků z obou kůlů," hodnotil dvě vítězná utkání kormidelník Žďáru Petr Podhrázký pro klubový web.

1. Česká Lípa 4 4 0 0 0 12:1 12

2. ŽĎÁR N.S. 4 3 0 1 0 11:4 10

3. Česká Třebová 4 3 0 0 1 10:6 9

4. Hronov 4 2 1 0 1 10:7 8

5. Havl. Brod 6 1 2 0 3 12:14 7

6. Kometa Brno 4 2 0 1 1 8:8 7

7. Choceň 4 1 0 0 3 5:9 3

8. Dvůr Králové 4 1 0 0 3 4:10 3

9. Turnov 4 0 0 1 3 5:12 1

10. Mnichovo Hradiště 2 0 0 0 2 0:6 0