NOVÉ VESELÍ – ZUBŘÍ 26:26

Od prvních okamžiků zápasu se oba celky mohly opřít o hlučné kotle svých fanoušků. Úvodních třicet minut zápasu by se dalo rozdělit na dvě naprosto odlišné poloviny. V té první měli navrch hráči Zubří, kteří v 15. minutě vedli 9:4. Jenže pak začal na brankové čáře doslova čarovat gólman Šimovček a Novému Veselí navíc začala vycházet střelba ze střední vzdálenosti. Do poločasové přestávky se tak odcházelo za nerozhodného stavu 13:13.

Začátek druhého dějství vyšel domácímu souboru na jedničku. Šimovček přiváděl házenkáře Zubří doslova k zoufalství a ve 40. minutě to bylo 18:14. Že hosté nejsou na druhém místě tabulky náhodou však ihned prokázali, když během pěti minut skóre vyrovnali. V závěrečné čtvrthodině se soupeři přetahovaly o nejtěsnější vedení. Pouhých 43 vteřin před závěrečnou sirénou srovnal na 26:26 domácí Veselý, body se tak spravedlivě dělily.

„Zápas to byl těžký pro oba týmy. Super to muselo být pro oba tábory fanoušků i další diváky. Bylo znát, že se jedná o souboj týmů, které jsou nahoře. Nebyla to pro nás žádná „sranda“ a je skvělé, že Michala Studeného tentokrát výborně zastoupil Adrián Šimovček,“ pochvaloval si trenér Nového Veselí Pavel Hladík, který ocenil i fyzickou kondici svých oveček.

„Kvůli nedělnímu zápasu v poháru jsme měli před zápasem pouze jeden trénink. Jsem proto rád, že se nám povedlo vyškrábat zbytky sil, dotáhnout se na soupeře a uhrát velecenný bod.“

V dalším kole, posledním utkání první poloviny základní části, se klub z Vysočiny představí na palubovce KP Brno. Hraje se příští středu od 18.00.

Sestava a branky: Studený, Šimovček – Kocich 7, Sekulič 4, Melichar 4, Ptáčník 3, Bartůněk 3, Voika 2, Veselý 1, Dodica 1, Krčál 1, Bassomben, Flajsar, Štohanzl, Gregorovič, Rubáč. Rozhodčí: Králíček, Letev. Vyloučení: 1:2. ŽK: 2:3. Diváci: 300. Poločas: 13:13.

1. Plzeň 10 9 0 1 306:241 18

2. Zubří 10 7 2 1 275:247 16

3. Karviná 10 7 1 2 273:245 15

4. NOVÉ VESELÍ 10 7 1 2 270:243 15

5. Dukla Praha 10 7 0 3 307:257 14

6. Kopřivnice 10 5 1 4 296:274 11

7. Lovosice 10 4 0 6 295:282 8

8. Hranice 10 4 0 6 251:258 8

9. Jičín 10 3 1 6 237:268 7

10. KP Brno 10 3 0 7 249:269 6

11. Frýdek-Místek 10 1 0 9 228:295 2

12. Maloměřice 10 0 0 10 205:313 0