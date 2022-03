Tým do jedenácti let se stal mistrem republiky. Třináctiletí byli stříbrní, stejně jako osmiletí na v moravském poháru. Na titulu mistrů Evropy patnáctiletých se podíleli dva hráči z Třebíče…

Nejen tyto, ale i další úspěchy vycházejí z kvalitní práce trenérů i široké základny klubu. „V současnosti máme týmy v jedenácti kategoriích včetně mužů,“ prozradil tiskový mluvčí Nuclears Robert Vávra. „V každém družstvu je okolo dvaceti hráčů, čili máme zhruba dvě stovky mládežníků plus dospělé. Nejširší základna je pochopitelně na spodku pomyslné pyramidy, těch nejmladších dětí je nejvíc.“

Klubovou hierarchii do zmíněné pyramidy zužuje především kritický věk přechodu z mládeže do dospělých. „V klubu je nás hodně, ale v rámci celé republiky není naše základna zase až tak veliká,“ pokračuje Vávra. „V klíčovém období nám hodně hráčů odchází na vysoké školy. Především do Prahy nebo do Brna, odkud je to komplikované s dojížděním. V dorostu takový odliv ještě není, tam se dá školní docházka pořešit v rámci kraje.“

Na začátku letošní sezony bojuje o prosazení se do mládežnických reprezentačních výběrů jedenáct třebíčských talentů.

Koncem února proběhlo ve španělské Barceloně soustředění českých baseballových reprezentací v kategoriích do dvanácti a do patnácti let. Zúčastnila se jej šestice hráčů z Třebíče Daniel Dobeš, David Jílek, Vojtěch Příhoda, David Sobotka a Alex Veselý v mladší kategorii, Pavel Peroutka ve starší. Hráči prošli na jihozápadě Evropy prvními ostrými herními testy a bojovali o místo v konečné soupisce národních výběrů.

O uplynulém víkendu proběhl i první sraz širšího výběru reprezentace do třiadvaceti let, kterým odstartoval dvouletý cyklus příprav na mistrovství Evropy v roce 2023.

První soustředění v Praze absolvovali z Nuclears Miroslav Křivánek, Patrik Kadrnožka, Robin Vávra, Lukáš Pacal a Tadeáš Kalčev. „Jedná se o hráče, kteří jsou již členy našeho extraligového týmu,“ upřesnil Vávra.

Protože většina reprezentantů této kategorie má program nabitý hráčskými povinnostmi v mužské Extralize nebo nejvyšší soutěži kategorie U21, budou letos na programu jen dvě herní soustředění. „Vrcholem této generace bude právě kontinentální šampionát. Proto je letošní rok takový seznamovací a přípravný. Všechno potom vykristalizuje až příští rok před Evropou,“ vysvětluje Vávra.

Podívá se mezi evropskou elitu také někdo z Třebíče?