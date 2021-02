Krátký oddech jim přijde vhod. Po šňůře pěti zápasů v rozpětí třinácti dnů nyní budou mít extraligoví házenkáři Nového Veselí bezmála dvoutýdenní přestávku. Po ní je bude čekat závěrečný kvartet zápasů základní části letošního ročníku.

Přestávka přijde hráčům Sokola vhod i z jiného důvodu. V pátečním televizním duelu doma totiž schytali výprask od Plzně v poměru 21:36. „Plzeň se na nás výborně připravila, nás naopak zabila až příliš velká očekávání,“ začal hodnocení nepovedeného duelu trenér Nového Veselí Peter Kostka.

Přitom o dva dny dříve sahal celek z Vysočiny na západě Čech po senzačních bodech. „Do Plzně jsme jeli s malou dušičkou. Chtěli jsme tam poctivě plnit úlohy a i kdyby se nevyvíjel stav příznivě, těšili bychom se z každého gólu,“ připomněl smolnou prohru 27:29.

Atmosféra v mužstvu proto byla dobrá, což podpořil také výborný vstup do zápasu. „Postupně ovšem začala Plzeň dominovat. Především v postupném útoku, v němž její hráči nepospíchali a vytvářeli si čisté šance,“ povšiml si.

Ještě v úvodním dějství si tak druhý celek tabulky vypracoval šestibrankový náskok. „Ve druhé půli jsme se úplně rozsypali, na hřišti bylo jen jedno mužstvo. Naopak nám, ačkoliv jsme zkusili všechno možné, se nedařilo vůbec nic,“ mrzelo jej.

Podobný scénář se bohužel opakoval už poněkolikáté v sezoně. „Byla to blamáž, za níž se chci našim fanouškům omluvit. Nepůsobili jsme jako tým, chlapci neukázali to, co by nás mělo zdobit. Je škoda, že nedokážeme naše výkony opakovat, až příliš rychle ztrácíme mentální sílu. Nemáme lídra, osobnost, která by to na palubovce vzala na sebe. I na tom musíme pracovat,“ přiznal.

Kostka proto vítá pauzu, která nyní přijde jeho ovečkám vhod. „Za dva týdny jsme sehráli šest zápasů, prakticky nebyl čas se pořádně připravovat. Přitom už potřebujeme potrénovat,“ uvědomoval si.

Po víkendovém volnu se začne tým od pondělí naplno připravovat. „V poslední době jsme dělali spíše jen taktické tréninky. My ale potřebujeme pracovat na individuálních dovednostech hráčů, protože na nich každý systém stojí i padá. Na tom musíme s hráči do budoucna pořádně pracovat,“ připustil.

Navíc také hrozilo riziko možného zranění hráčů. „Dlouho jsme neměli silový trénink, což zavání možným zraněním,“ připomněl.

Pro mladé hráče předposledního celku tabulky je současná nepříznivá situace velkým náporem také na psychiku. „Snažíme se s hlavami hráčů hodně pracovat. Tak, aby kluci, kteří třeba letos maturují, nebo měli zkouškové období, dokázali zregenerovat. Jiní pro změnu chodí do práce, po ní jdou na trénink, na zápasy si berou dovolenou. Proto se snažíme i v tomto směru dělat, abychom neztratili potřebnou jiskru,“ zdůraznil.

Mladým hráčům hodlá dál dávat příležitost. „Ti kluci nemají kde hrát, protože nižší soutěže ani extraliga dorostu se nehrají. Pokud by jen trénovali a o víkendu nepřišel vrchol v podobě zápasu, ztráceli by motivaci na sobě pracovat,“ dodal Kostka.