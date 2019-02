KLOBOUKY – ŽĎÁR N. S. 9:6

V utkání mnoha zvratů definitivně rozhodla závěrečná dvacetiminutovka, v níž si hráči Klobouků vypracovali rozhodující náskok. Čtyři branky Hroši inkasovali během dvou minut.

„Tentokrát jsme v sestavě bohužel neměli útočníka, který by se dobře vyspal. Zatímco soupeř s přehledem trestal naše chyby, my jsme nebyli schopni proměnit ani ty nejvyloženější příležitosti. S touto hrou do play-off zřejmě nepatříme,“ postýskl si po utkání hrající kouč Hipposu Filip Dvořák.

Branky: 1. Zbořil, 20. Zbořil, 25. Jedlička, 34. Zbořil, 36. Gregr, 47. Dufek, 48. Dufek, 49. Gregr, 49. Dufek – 14. Zeisel, 15. Tlustoš, 25. Haman, 27. Filip Dvořák, 44. Ondřej Dvořák, 50. Filip Dvořák. Rozhodčí: Pěnička, Šafář. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 24. Třetiny: 2:2, 3:2, 4:2. Hippos Žďár nad Sázavou: Kratochvíl (Růžička) – Příhoda, Filip Dvořák, Zerák, Ušák, Tlustoš, Zeisel, Haman, Ondřej Dvořák, Hrubý, Petříček, Halm.