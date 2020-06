Mluvili jsme spolu před rokem. Co je u vás nového?

Tak seběhlo se spousta důležitých věcí. Především "začala" nová sezona, která nakonec vlastně nezačala. Takže veškeré plány díky koronakrizi vzaly za své a vše je jinak. Naplánované závody jsou zrušené, nebo přesunuté na jiné termíny. Takže momentálně trénuji pro radost a ne pro přípravu na závody. No a taky řeším nějaké osobní problémy, které mě psychicky docela sebraly. Díky tomu jsem si uvědomil, že bych se měl přestat chovat sobecky vůči mým nejbližším a měl se začít chovat zodpovědně. Taky jsem si uvědomil, že sport je pouze sport a nemůže být středobodem mého světa, ale pouze doplňkem, zábavou a koníčkem.

Jaký byl rok loňský rok? Jaké závody jste absolvoval?. Loni jste říkal, že nový trenér Josef Smetana nebyl nadšený, že objíždíte až moc závodů…

Minulý rok byl co do závodu množstevně i rekordně velmi úspěšný. Hned v březnu půlmaraton v Lipníku nad Bečvou v osobním rekordu za hodinu a půl. Na triatlonistu výborný, na běžce mizerný. Jinak celkem jsem absolvoval dva závody v ironmanské distanci (3,8 km plavání, 180 km cyklistiky a 42 km běhu - pozn. aut.), kde jsem si na Slovakmanovi v Piešťanech zajel zatím svůj nejlepší čas, konečně pod jedenáct hodin. Dále jsem absolvoval sedm polovičních distancí (1,9 km, 90 km, 21 km), a i zde jsem si zajel svůj osobní rekord. Tentokrát v srbském Bělehradu. Povedlo se mi se konečně dostat pod pět hodin. Po tom jsem toužil celou dobu, co se věnuji triatlonu. Dále jsem absolvoval několik olympijských triatlonů a sprint triatlonů.

Takže jste svého trenéra moc nepotěšil?

Je smířený s tím, že jiný nebudu a že závodím rád. Ne pro výsledek, ale pro atmosféru, pro emoce v cíli, zážitky, setkání s přáteli a cestováni.

Na jaký závod vzpomínáte nejvíc? Jaký byl pro vás naopak nejtěžší?

Nejraději vzpomínám na ty rekordní. Na dlouhého Slovakmana, na půlku v Bělehradě. Na Slovensku se mnou byli moji nejbližší, o to byl ten prožitek v cíli krásnější. Všechny závody, kde je s vámi rodina jsou ty nej, bez ohledu na umístění i čas. Nejtěžší závod, ať přemýšlím, jak přemýšlím, asi nedokážu určit. Možná na dlouhém triatlonu v Otrokovicích, kdy jsem třicet minut před startem zjistil, že mám defekt galusky a nemohl jsem nikde sehnat náhradní. Pomohla mi až přítelkyně, která mi na poslední chvíli donesla z místa ubytování moji jedinou záložní. kterou jsem měl v autě a opravdu na poslední chvíli jsem ji dokázal vyměnit, než zavřeli cyklistické depo. Bylo to opravdu tak tak, málem jsem neodstartoval. Stres maximální a uvědomuji si až s odstupem, jak tyhle moje stavy a nálady musí odnášet doprovod.

Jak bude vypadat vaše letošní sezona?

Letošní sezona je hodně specifická. Zatím bylo zrušeno díky koronakrizi březnové soustředění v Primostenu v Chorvatsku, půlka v Kotoru v Černé Hoře, olympijský v Poreči v Chorvatsku, otvírák českého poháru Czechman, dlouhý v Otrokovicích, půlka na Pálavě a mnoho dalších u nás i ve světě… Je těžké se na něco připravovat a konkrétně něco plánovat, když ještě spousta pořadatelů přemýšlí, zda vůbec závody pořádat. Co vím jistě, tak v červnu mě čeká půlka Hamrman, za dva týdny na to dlouhý v Račicích, xtrail ve Žďaře nad Sázavou, klasik triatlon také ve Žďáře, v červenci sprint triatlon na Melechově, v srpnu dlouhý Slovakman v Piešťanech, začátkem září přesunutý Czechman. No a vrcholem sezony by měl být, pokud vydrží zdraví, UltraCzech515.

Už název napovídá, že to bude ultra těžký závod.

Ano. Jde o extrémně vytrvalostní triatlonový závod, který je rozdělen do tří dnů. První den čeká sportovce deset kilometrů plavání a sto pětačtyřicet kilometrů cyklistiky. Druhý den musí sportovci zdolat dvě stě šestasedmdesát kilometrů cyklistiky, poslední třetí den čeká všechny nejtěžší zkouška pětaosmdesát kilometrů dlouhý ultramaraton. Každý den v limitu dvanáct hodin. No a potom se uvidí, snad zbude dost sil na zavíráky sezony v Chorvatsku. Půlka v Poreči, a koncem listopadu ještě jedna půlka ve Vrsaru. A kdo ví, zda tím Ultramanem dosáhnu maxima veškerého snažení, víc už nic není. Je možné, ze když před sebou neuvidím žádnou další nepokořitelnou hranici, nebudu mít motivaci dál v triatlonu pokračovat. Až z toho mám strach.

Ovlivnila momentální situace vaší přípravu?

Přípravu ovlivnila pouze plaveckou. Dva měsíce byly zavřené bazény, ale snad se to zvládne. Všichni triatlonisté a plavci jsme na tom stejně. Maximálně můžeme tak doma tahat plavecké gumy do zblbnutí. Ale je to škoda. Z jara jsem měl domluveného plaveckého trenéra, se kterým jsme se měli zaměřit pouze na techniku plavání. Druhý den po konzultacích, jak bude další trénink vypadat, přišlo nařízení zavřít všechny bazény a wellness. Běžecké a cyklistické přípravy se situace nedotkla. Vše trénuji sám. Jinak, jak jsem říkal, koronavirem a veškerými opatřeními je ovlivněna celá sezona.