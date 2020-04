Estonská střední spojka Kristo Voika vydržela na Vysočině pouze jedinou sezonu, od té nové bude působit ve finské nejvyšší soutěži. Další dva borci zamíří, stejně jako odcházející trenér Pavel Hladík, do KP Brno.

Cesty Nového Veselí a pivota Nikoly Sekuliče (s míčem v ruce) se rozcházejí. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

V Novém Veselí z toho ale nemají těžkou hlavu. „Se všemi třemi se loučíme v dobrém, jsou to odchody po vzájemné dohodě. Mladý Radek Flajsar bude v Brně studovat vysokou školu, to by zkombinovat s dojížděním do Veselí nešlo,“ chápe místopředseda Nového Veselí Zdeněk Materna.