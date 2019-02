Nové Veselí – Nedělním domácím soubojem s vedoucí Karvinou rozehrají extraligoví házenkáři Nového Veselí závěrečnou fázi základní části letošní sezony. „Máme to dobře rozehrané, snad se nám to podaří dotáhnout,“ věří trenér Sokola Pavel Hladík.

Svěřenci kouče Pavla Hladíka (na snímku) nyní zabojují o postup do extraligového play-off. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Poměrně krátké období extraligové pauzy se chýlí ke svému konci. Předpokládám, že jste jej využili k doléčení šrámů, ale také k tréninku?

Už jsme potřebovali vypnout po náročném podzimu, takže volno nám přišlo vhod. Bohužel ale polovina mančaftu prošla za začátku roku chřipkovou epidemií, proto uvidíme, co to s kluky udělá. Pořád je to lepší než nějaké vážné zranění, ale zamrzí to. Opět jsme absolvovali kvalitní herní soustředění v polském Piótrkowu, kde jsme byli už počtvrté a mohli jsme si poměřit síly s nesmírně kvalitními polskými týmy.



Po vydařeném podzimu jste asi svěřence do přípravy příliš motivovat nemusel?

Kluci si uvědomují, že šance na nějaký úspěch je velká, přístup hráčů byl velmi dobrý, s tím jsem byl spokojený. Škoda jen těch vysokých teplot, které je postihly, ty tělu pokaždé hodně vezmou.



Došlo v průběhu přestávky k nějakým kádrovým změnám?

Zatím k žádným nedošlo. Možná ale budeme mít posilu v podobě mladého zahraničního hráče, který s námi už trénuje. Zatím však není jisté, zda se vše podaří dotáhnout po administrativní stránce.



Vydařená podzimní část se stoprocentně podepsala i pod to, že si vaše pravé křídlo Jakub Štěrba vysloužil nominaci do reprezentačního áčka, kde si připsal své první starty v dresu se lvíčkem na prsou. Jak jste hodnotil jeho výkony?

Měli jsme z toho obrovskou radost, že se do reprezentace dostal. V těch zápasech nepropadl a věřím, že zkušenosti přenese i na klubovou úroveň. Hrát v Německu před halou s deseti tisíci diváky pro něj musel být zážitek. Bohužel po návratu také onemocněl, ale věřím, že se z toho rychle dostane a pomůže nám ke splnění našeho snu.

Mají k obléknutí nejcennějšího dresu našlápnuto i další hráči?

Na hraně je určitě gólman Víťa Schams, který dlouhodobě ukazuje výbornou výkonnost. Jsme rádi za každou pozvánku, je to velká čest i odměna za práci všech lidí v klubu.

Plán zápasů Nového Veselí

27. 1. Karviná 17.00

2. 2. Lovosice 17.30

9. 2. Jičín 17.00

16. 2. Hranice 10.00

24. 2. Litovel 17.00

2. 3. Dukla Pr. 12.30

9. 3. Kopřivnice 18.00

16. 3. Plzeň 18.00



Do zbytku základní části vstupujete na fantastickém třetím místě, s osmibodovým polštářem na devátou Duklu. Neprobojovat se mezi osmičku, která si zahraje play-off, by asi teď bylo obrovským zklamáním?

Přesně tak. Nyní už musíme říci, že cíl je daný a reálný. Do play-off moc a moc chceme, ale máme ohromně těžký los, možná bych řekl až smrtelný. Podle mého to ale je v našich silách, uděláme pro to maximum možného.



Co bude pro postup do vyřazovací části klíčové a kolik bude potřeba ještě získat bodů?

Jsme schopní hrát s kýmkoliv, proto se nebudeme vázat na jediný zápas. Platí ale, že chceme získat body nutné k postupu co nejdříve.



Teoreticky by mohlo stačit zdolat desáté Hranice a o týden později beznadějně poslední Litovel a budete moci slavit?

Já si myslím, že mohou nakonec stačit i dva body, takže pravda to je. My se na to však díváme i z toho pohledu, že není nepodstatné, z jakého místa případně postoupíme, aby naše pozice byla co nejlepší. Chceme bojovat o co nejvíce bodů a maximálně nejlepší možné umístění.



Začínáte proti vedoucí Karviné, to bude těžký oříšek.

Karviná je úplně někde jinde, má suverénně nejvyšší rozpočet, proto to bude strašně těžké. Soustředíme se však na náš výkon a pokusíme se favorita celé soutěže co nejvíce potrápit.